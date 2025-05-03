 

США вновь запускает боевые ракеты с мыса Канаверал — впервые с 1988 года

03.05.2025, 12:00, Разное
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В минувшую пятницу с площадки на мысе Канаверал, принадлежащей Космическим силам США, был произведен испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.

Изготовленная в неядерном исполнении новая ракета, получившая название «Dark Eagle», может стать первым гиперзвуковым оружием Пентагона, которое позволит США сократить серьезное отставание от своих основных конкурентов России и Китая, где подобные системы стоят на вооружении уже несколько лет. Запуски «Dark Eagle» — это первые пуски боевых ракет с мыса Канаверал после 37-летнего перерыва со времени испытаний баллистической ракеты Pershing.

«Dark Eagle» способна развивать скорость более 5 Махов и поражать цели на дальности до 2800 км, что соответствует расстоянию от Гуама до Тайваня или от границ НАТО до России. Ракета относится к классу «земля-земля». В дальнейшем она будет адаптирована для кораблей и подводных лодок ВМФ.

В позапрошлом году Бюджетное управление Конгресса сообщило, что уже запланированы закупки 300 гиперзвуковых ракет ценой $41 млн. каждая. Генеральным подрядчиком программы является компания Lockheed Martin.Источник &#8212 ArsTechnica


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