Загадочный незнакомец провоцирует ДТП и помогает жертвам

В Небраске (США) ведется расследование загадочного инцидента, связанного со странным мужчиной, которого подозревают в организации нескольких автомобильных аварий. По словам полиции, этот человек не только оказывается на месте каждого ДТП, но и может быть их непосредственной причиной. Об этом сообщает wowt.com.

Фото из открытых источников

Недавно супруги Гаррисон Бич и Скайлар стали свидетелями одного из таких инцидентов. Они были вынуждены съехать с трассы 36 в Беннингтоне, чтобы избежать столкновения с большим куском металла, лежащим прямо посередине дороги. Когда они вышли из автомобиля, то столкнулись с тем самым таинственным человеком, который внезапно возник словно из ниоткуда и предложил свою помощь.

Это уже не первый случай подобного рода. На этом же участке шоссе произошло несколько других аварий, связанных с появлением различных объектов на дороге. Каждый раз после этого появлялся тот же мужчина, готовый прийти на помощь пострадавшим.

Капитан Эрик Селлерс из офиса шерифа округа Дуглас подтвердил подозрения полиции:

«Он всегда первым приходит на помощь и звонит в службу 911, так что в глазах многих людей он выглядит героем. Но наши данные указывают на то, что именно он становится причиной этих аварий».

Однако ситуация приняла еще более странный оборот, когда некто, вероятно тот же самый человек, позвонил на местную новостную станцию, представившись Гаррисоном Бичем, и потребовал удалить информацию о происшествиях. Этот таинственный незнакомец оставил три одинаковых голосовых сообщения с одним и тем же требованием.

Гаррисон Бич выразил свое недоумение по поводу происходящего:

«Мне кажется безумием, что кто-то выдает себя за меня по телефону, пытаясь скрыть правду».

Он также подчеркнул, что звонки точно не исходили от него.

Расследование этой загадки продолжается, и полиция надеется вскоре пролить свет на личность таинственного незнакомца и выяснить мотивы его действий.