 

Гражданам, добровольно отключившимся от интернета, выдадут бесплатный телевизор

03.05.2025, 11:33, Разное
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С 1 июня 2025 года российские граждане, добровольно решившие отказаться от доступа в интернет на срок не менее пяти лет, смогут получить бесплатно современный телевизор через МФЦ.

Это следует из новых поправок к федеральному закону о цифровом суверенитете, одобренных Минцифры России.

Согласно инициативе, любой гражданин имеет право подать заявление в любом центре «Мои документы» на добровольное отключение от сети Интернет. Право на получение телевизора предоставляется только тем, кто оформил так называемый самозапрет на использование интернета.

После получения в течение суток информации от государства операторы связи закрепят за абонентом услугу «Социальный интернет», которая будет предоставляться на упрощённых условиях только для доступа к федеральному порталу Госуслуги.

Телевизор, который предоставляется в рамках программы, разработан специально для государственных нужд одним из российских предприятий. Его уникальная модель была представлена на международной выставке «Инновации-2025» в Белоруссии, но название производителя пока держится в секрете для защиты от санкций. Устройство не предусматривает возможность доступа к интернету и рассчитано исключительно на прием федеральных телеканалов и показ рекламы. Также в случае чрезвычайных ситуаций телевизор может переключаться в режим оперативного оповещения населения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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