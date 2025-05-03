Неожиданное открытие: высотки Майами тонут быстрее, чем ожидалось

Недавние исследования показали, что 35 роскошных высоток на побережье Майами-Бич (США) тонут в воде значительно быстрее, чем ранее предполагали эксперты. Это открытие стало тревожным сигналом для жителей города, который уже давно находится под угрозой климатических изменений и природных катаклизмов. Об этом сообщает UniladTech.

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По словам ведущего автора исследования, опубликованного в журнале Earth and Space Science, Фарзане Азиз Занджани, результаты наблюдений стали полной неожиданностью. Исследователи обнаружили, что ряд элитных жилых комплексов на участке длиной 19 километров опускается со скоростью, которая ранее считалась невозможной. Конкретный механизм этого процесса пока остается загадкой.

Оседание земли – явление не новое, особенно в прибрежных районах, где почва зачастую менее устойчивая. Однако проблема Майами заключается в том, что просадка идет быстрее, чем прогнозировали инженеры. Некоторые здания уже опустились на 2–8 см, а это существенно больше, чем ожидалось.

«Мы знали, что такие здания могут немного просесть, но мы никогда не думали, что это будет происходить так быстро», — говорит старший исследователь проекта Фальк Амелунг.

По его мнению, ситуация требует немедленного внимания, ведь если процесс продолжит идти такими темпами, последствия могут оказаться разрушительными.

Причина ускоренного оседания пока точно не установлена. Учёные выдвигают несколько гипотез: от влияния строительных работ и изменения уровня грунтовых вод до воздействия приливов и даже небольших землетрясений. Однако ни одна из них пока не получила окончательного подтверждения.

Жители прибрежных районов начинают беспокоиться. Ведь даже если сегодня эти сантиметры кажутся незначительными, завтра они могут обернуться серьёзными проблемами. Стабильность зданий, их способность противостоять природным явлениям – всё это ставится под сомнение.

Пока учёные ищут ответы, жители прибрежных районов вынуждены жить в условиях неопределённости. Кто-то начал рассматривать возможность переезда, другие надеются на скорейшее решение проблемы. Но одно ясно: без дополнительных исследований и разработки новых технологий справиться с этой ситуацией будет непросто.