Давка во время религиозной процессии в индийском штате Гоа, есть погибшие

Не менее 6 человек погибли, более 50 ранены в результате давки во время религиозной процессии у храма в южном индийском штате Гоа, пишет телеканал NDTV.

Давка началась возле храма Ширгаон на севере штата во время ежегодного шествия Лайрай Деви Джатра, на которое собрались тысячи верующих. Как сообщают очевидцы, среди паломников внезапно началась паника, люди предпринимали попытки выбраться из плотной толпы.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы для лечения.

Премьер-министр Нарендра Моди и главный министр Гоа Прамод Савант заявили, что они “опечалены” гибелью людей в результате давки в Ширгаоне.