 

В Греции погибла женщина, принесшая с собой в банк взрывное устройство

03.05.2025, 9:45, Новости дня
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38-летняя женщина погибла в результате взрыва в городе Салоники на севере Греции, пишет Reuters.

По предварительным данным, женщина несла с собой взрывное устройство и планировала заложить его в отделении банка. Внезапно оно взорвалось у нее в руках. По факту инцидента начато расследование.

По данным местных СМИ, женщина была известна полиции как причастная к грабежам.


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