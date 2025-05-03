 

КПРФ предлагает запретить россиянам смеяться над коммунистами

03.05.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фракция КПРФ в Госдуме внесла законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно предложению партии, гражданам предлагается запретить шутить над коммунистами и коммунистической идеологией.

– Если мы примем этот закон, антисоветчики и другие пособники коллективного Запада больше не смогут очернять великий Советский Союз и великую Коммунистическую партию, – объяснил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно законопроекту, за антисоветский анекдот нарушителей предлагается либо штрафовать на 5 тысяч рублей, либо назначать им исправительные работы сроком 30 часов. За распространение запрещённых материалов СМИ и блогерам придётся заплатить от 300 до 500 тысяч рублей.

В случае принятия закона коммунисты обещают создать «народные онлайн-дружины», которые будут отлеживать антисоветские юмористические публикации в социальных сетях и сообщать о нарушениях закона в компетентные органы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Ученые создали лекарство, которое нейтрализует яд 19 самых смертоносных змей

03.05 / Как ядро нашей планеты влияет на продолжительность суток

03.05 / Технологии для пассажирского «сверхзвука» отработали на Як-40

03.05 / Эксперты предупреждают: солнечный максимум — это только начало!

03.05 / Перевернутая чёрная дыра: загадка древней галактики

03.05 / Зависимость от телефона: Когда привычка становится проблемой

03.05 / Ученые создали технологию на основе алмазов, способную в 1000 раз усилить сигналы из космоса

03.05 / Ученые, возможно, выяснили истинное назначение Стоунхенджа

03.05 / Мнение «аналитика»: О примерах из жизни… Зачем женщины творят с собой это?

03.05 / Загадочные «недозвёзды»: коричневые карлики — космические странники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика