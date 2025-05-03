КПРФ предлагает запретить россиянам смеяться над коммунистами

Фракция КПРФ в Госдуме внесла законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно предложению партии, гражданам предлагается запретить шутить над коммунистами и коммунистической идеологией.

– Если мы примем этот закон, антисоветчики и другие пособники коллективного Запада больше не смогут очернять великий Советский Союз и великую Коммунистическую партию, – объяснил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно законопроекту, за антисоветский анекдот нарушителей предлагается либо штрафовать на 5 тысяч рублей, либо назначать им исправительные работы сроком 30 часов. За распространение запрещённых материалов СМИ и блогерам придётся заплатить от 300 до 500 тысяч рублей.

В случае принятия закона коммунисты обещают создать «народные онлайн-дружины», которые будут отлеживать антисоветские юмористические публикации в социальных сетях и сообщать о нарушениях закона в компетентные органы.

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