Технологии для пассажирского «сверхзвука» отработали на Як-40

Фото: НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского»

Инженеры НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского» протестировали интеллектуальные технологии, которые в перспективе будут применяться в сверхзвуковом самолете гражданского назначения.

Для размещения их демонстратора была выбрана летающая лаборатория на базе Як-40 с закрытым остеклением, а для управления применялись системы машинного зрения с камерами под разные спектры.

Демонстратор перспективных технологий, протестированный в реальном полете, реализует концепцию типа «от терминала до терминала» с «закрытой кабиной» — то есть не имеющей остекления. Такие технологии в будущем вполне могут применяться в сверхзвуковом пассажирском самолете.

В «Институте имени Н.Е.Жуковского» уточнили, что была использована передовая система внешнего видения и новейшие методы наблюдения с навигационными средствами. Она включает пять видеокамер с видимым спектром и пару ИК-камер, обеспечивающих четкое управление с закрытыми окнами за счет обработки видеосигнала с камеры.

Фото: НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского»

Процесс данных испытаний, проведенных в Новосибирске, включал руление, последующие разгон и взлет с набором требуемой высоты, выполнение достаточно длительного полета по установленному маршруту, контролируемого захода к посадочной полосе, а также непосредственно посадку с пробегом.

Полет, по результатам которого были получены весьма важные для будущих исследований данные, выполнялся экипажем из пяти летчиков-испытателей.