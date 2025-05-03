Эксперты предупреждают: солнечный максимум — это только начало!

Эксперты по космической погоде встревожены: солнечная активность, которая только что официально вошла в фазу солнечного максимума, может не только сохраниться, но и значительно усилиться. В ближайшие годы человечество столкнется с периодом, который исследователи называют «зоной боевых действий». Об этом сообщает LiveScience.

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Солнечный максимум — это время, когда количество солнечных пятен достигает своего пика. В это время на Солнце происходят мощные вспышки, которые выбрасывают облака заряженных частиц в космос, вызывая геомагнитные бури на Земле. Эти явления могут окрашивать ночное небо в яркие цвета, создавая незабываемые зрелища. Однако, как предупреждают ученые, это только начало.

Компания Lynker Space, занимающаяся прогнозированием космической погоды, недавно опубликовала информацию о том, что после окончания солнечного максимума, который может продлиться около года, начнется новая фаза солнечного цикла. Эта фаза, названная учеными «зоной боевых действий», может продлиться до 2028 года и характеризуется увеличением геомагнитной активности на 50%. Как заявил Скотт Макинтош, физик-солнечник и вице-президент Lynker Space, «потенциал крупных и опасных геомагнитных бурь в ближайшие несколько лет вполне реален».

Солнечные циклы, состоящие из 11-летних периодов, имеют свои особенности. Они связаны с более длительным 22-летним циклом Хейла, который управляет магнитным полем Солнца. В «зоне боевых действий» два магнитных поля начинают «борьбу за господство», что приводит к образованию гигантских корональных дыр — темных областей на Солнце, которые могут создавать сильные порывы солнечного ветра. Эти порывы, как показывают прошлые подобные события, могут оказать серьезное воздействие на спутники и даже на атмосферу других планет, таких как Марс.

Хотя для большинства людей на Земле «зона боевых действий» не представляет серьезной угрозы, любители северного сияния могут быть в восторге: шансы увидеть это природное явление значительно возрастут. Однако операторам спутников стоит быть на чеку. Увеличение геомагнитной активности может привести к повышенному сопротивлению в верхних слоях атмосферы, что ставит под угрозу орбитальные аппараты. В условиях, когда количество спутников на низкой околоземной орбите достигает рекордных значений, риск сбоев в их работе возрастает.

«Мы будем в режиме реального времени наблюдать за тем, как зона боевых действий влияет на предприятия, которые борются за выживание и успех в этой среде», — отметил Макинтош.