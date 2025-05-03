Перевернутая чёрная дыра: загадка древней галактики

В начале 2024 года астрономы NASA заявили о том, что впервые была обнаружена галактика, чья сверхмассивная чёрная дыра вращается вопреки привычным законам космоса. Что же произошло в далёком уголке Вселенной?

Фото из открытых источников

Как сообщает Universe Today, это открытие принадлежит команде исследователей из Исследовательского центра Эймса NASA. Они обратили внимание на галактику NGC 5084, которая была известна человечеству еще с XVIII века, когда немецкий астроном Уильям Гершель впервые зафиксировал её существование. Однако, несмотря на долгую историю наблюдений, до сих пор никто не замечал столь странных особенностей этой галактики.

Ключом к разгадке стал новый метод, разработанный учёными NASA, получивший название SAUNAS (Selective Amplification of Ultra-Noisy Astronomical Signals — Селективное усиление сверхзашумленных астрономических сигналов). Этот метод позволил выделить низкоэнергетические рентгеновские сигналы, которые раньше были скрыты от глаз учёных.

Фото из открытых источников / Изображение ядра галактики NGC 5084, где пылевой диск и чёрная дыра повёрнуты на 90 градусов относительно плоскости галактики / NASA/STScI, WFC3/IR/UVIS

Используя архивы данных рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra), астрономы заметили четыре огромных рентгеновских шлейфа, исходящих из центра галактики. Два из них проходили вдоль галактической плоскости, а два других — выше и ниже неё. Такая структура сама по себе уникальна, ведь обычно подобные шлейфы встречаются парами, а не вчетвером.

Но самое интересное произошло, когда учёные сопоставили данные «Чандры» с изображениями, полученными космическими телескопами «Хаббл» и ALMA (Большая миллиметровая решетка Атакама), а также радионаблюдениями, проведёнными с использованием антенн NRAO. В результате перед ними предстало настоящее чудо: центральный пылевой диск галактики NGC 5084 оказался повернутым на 90 градусов относительно остального тела галактики!

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Эймса Алехандро Серрано Борлаффа, они открыли «место преступления», осмотренное при разных источниках света. Учёные предполагают, что причиной этих аномалий могло стать столкновение с другой галактикой, произошедшее миллионы лет назад. Это событие могло привести к тому, что чёрная дыра сместилась и начала вращаться в противоположном направлении.