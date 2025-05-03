 

Власти Мальты расследуют возможную причастность Израиля к пожару на судне “Флотилии свободы”

03.05.2025, 7:55, Новости дня
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Власти Мальты созвали заседание комитета национальной безопасности в связи с сообщениями о возможной причастности Израиля к пожару на судне “Флотилии свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от мальтийского побережья.

Расследуются подозрения, согласно которым израильский беспилотный летательный аппарат мог нарушить воздушную границу Мальты за несколько часов до удара по судну “Флотилии свободы”. Не исключается также диверсия с проникновением на борт этого судна. В обоих случаях, если будут найдены доказательства причастности Израиля, речь будет идти о нарушении нейтралитета Мальты.

2 мая власти Мальты подтвердили факт возникновения пожара на судне “Флотилии свободы”. По уточненным данным, на борту судна находились 16 человек, включая 12 членов экипажа и четырех гражданских лиц. Сведений о пострадавших не поступало, отмечает агентство Reuters.

Международная неправительственная организация Freedom Flotilla Coalition заявляет, что судно было атаковано беспилотниками, однако уже не утверждает, что атаку осуществил Израиль.

В ночь на 2 мая на судне “Флотилия свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от побережья Мальты, возник пожар. Представители “Флотилии свободы” заявили, что судно было атаковано израильским беспилотником. Судно отправило сигнал бедствия SOS. Сообщалось, что на сигнал бедствия отреагировал только Южный Кипр.

По сведениям Reuters, судно “Флотилии свободы” подало сигнал SOS в 17 морских милях (31,5 км) к востоку от Мальты. Власти Кипра направили судно, для оказания помощи.

Instagram gazafreedomflotilla утверждал, что судно “Флотилия свободы” было атаковано беспилотником в 00:23 по местному времени. Причем передняя часть судна была атакована дважды, что привело к пожару и пробоине в корпусе. “Атака беспилотника, по-видимому, была направлена ​​конкретно на генератор судна, и теперь судно рискует затонуть с 30 международными активистами по правам человека на борту”, – утверждается в сообщении.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.

Каким образом участники “Флотилии свободы” смогли установить, что их судно было атаковано “израильским беспилотником”, непонятно. Данная информация звучит крайне неправдоподобно.

Позже об “израильской атаке” сообщали катарский телеканал “Аль-Джазира” и российские СМИ (со ссылкой на “Аль-Джазиру”).


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