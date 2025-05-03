 

Трамп опубликовал свое ИИ-изображение в виде Папы Римского

03.05.2025, 7:00, Новости дня
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78-летний президент США Дональд Трамп по-прежнему увлечен созданием собственных образов с помощью искусственного интеллекта. На своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social он опубликовал свой “портрет” в образе Папы Римского.

Изображение было опубликовано за несколько дней до начала выборов нового главы римско-католической церкви в Ватикане.

Игры с изображениями, созданными ИИ, явно нравятся Трампу. В феврале на своей странице в Truth Social американский президент опубликовал сгенерированный ИИ ролик, на котором показано, как он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бизнесмена Илона Маска в обновленной Газе. В этой “прекрасной Газе будущего” был установлен золотой памятник Трампу, всюду виднелись его золоченые изображения, танец живота исполняли бородатые женщины, а сам Трамп развлекался с полуобнаженными красотками в казино.


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