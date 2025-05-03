Ученые, возможно, выяснили истинное назначение Стоунхенджа

Исследователи выдвинули гипотезу, что знаменитый Стоунхендж, помимо своей духовной и астрономической значимости, мог выполнять ещё одну важную функцию — символизировать объединение различных племён и народов древней Британии. Об этом сообщает Independent.

Фото из открытых источников

Стоунхендж, который расположен в графстве Уилтшир, является одним из наиболее известных археологических памятников мира. Его возраст насчитывает несколько тысяч лет, и до сих пор учёные спорят о точном назначении этого сооружения. Однако давно известно, что оно имело важное духовное и ритуальное значение, а также служило своеобразным астрономическим календарём благодаря расположению камней, которое совпадает с важными солнечными событиями, такими как летний и зимний солнцеворот.

Недавние исследования показали, что центральный алтарный камень был доставлен в Стоунхендж из региона современной Шотландии, преодолев расстояние в сотни километров. Это открытие позволило учёным сделать вывод, что строительство памятника могло сопровождаться масштабными перемещениями людей и ресурсов, что указывает на высокую степень социальной организации и сотрудничества между различными племенами и народностями.

По мнению исследователей, такие длительные путешествия могли привлекать множество участников и зрителей, создавая атмосферу грандиозного праздника и торжества. Это предположение поддерживает идею о том, что Стоунхендж был не просто местом поклонения и наблюдений за небесными телами, но и важным политическим и культурным центром, символизирующим единство народов.

Ведущий исследователь проекта Майк Паркер Пирсон отметил, что уникальность Стоунхенджа заключается в том, что все его камни были доставлены издалека, тогда как большинство других каменных кругов в Британии использовали местные материалы. Это может свидетельствовать о том, что Стоунхендж выполнял двойственную роль — как религиозного центра, связывающего людей с предками и космосом, так и политического символа единства разных народов.

Стоунхендж, помимо своей известной роли духовного и ритуального памятника, мог выполнять и другие функции. Исследования показывают, что он мог служить астрономическим календарем, так как расположение камней совпадает с важными солнечными событиями, например, с летним и зимним солнцестоянием. Кроме того, Стоунхендж мог быть местом проведения крупных общественных мероприятий, таких как праздники и торжества, что свидетельствует о высокой степени социальной организации и сотрудничества между разными племенами и народностями.