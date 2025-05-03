Мнение «аналитика»: О примерах из жизни… Зачем женщины творят с собой это?

Эта тема не для всех.

В первую очередь, она не для всех женщин. Она — только для набравшихся опыта и достигших успеха женщин.

Вот прям того самого «успешного успеха»: хорошая работа, достойная зарплата, отличная квартира и даже посильная ипотека. Плюс #авто в кредит.

На этом месте женщин начинает…

В общем, много п-ца у них тут же начинается. Ибо «успешный успех» настигает их обычно к возрасту 40 плюс-минус, а чаще 40+.

Тут первым делом берётся и выгоняется «неуспешный» муж, если до того он не успел уйти сам. А вторым делом находится перспективный и «потенциально успешный» #мужчина мечты. И непризнанный гений одновременно. Которого #женщина признаёт за гения.

Далее — адЪ в вариациях.

Одна дама завела себе такого мужика, которого отовсюду выгоняли, и годами пихала его на самые хорошие работы. Которые тот благополучно покидал через два месяца в жутких страданиях и яростных обвинениях. Потому что «начальство плохое: инициативу душит, платит мало и гады вообще». Если по чесноку, он был тюфяк, и ему от жизни ничего не надо, кроме самооценки, а еда усилиями то мамы, то #женщины и так на столе материализуется чудесным образом… Зачем пахать?

Другая дама, которая ещё на подходе к 40-летию уже имела зарплату в 300+ тысяч рублей «грязными», нашла настоящего художника. Годами она восторженно постила фотки его картин как жена творческого человека. А тот годами сидел на её шее, потому что картины не продаются. И он с запросами. Он пьёт определённую воду, кушает только сразу приготовленную горячую еду (мама приучила, что разогревать нельзя, это вредно), и не может вставать по будильнику. Нежное существо.

«Походу, ты себе дорогое домашнее животное завела» — выес вердикт Георгий Зотов, который и описал у себя в ТГ эту эпопею. Дама обиделась. Она его раскрутит. Он порвёт всех своими картинами. Он гений и ещё покажет этому миру. Но до сих пор — всё то же: она пашет, тащит и готовит, а картины не продаются.

Кажется, что современным успешным женщинам прямо жуть как необходимо кого-то спасать. «Он должен быть несчастным, – описывала Георгию в своё время идеал мужчины лучшая подруга. — Бедненьким. А я приду такая красавица и без трусов, и всё ему исправлю». Именно такого мужика она и нашла, и уже изрядно заколебалась его спасать – а он всё не спасается.

Была также одна дама, — естественно работящая и с высокими окладом, — у супруга которой был маленький частный #бизнес. Она брала #кредиты на себя, дабы тоже его спасти: вот он выбьется, и на Мальдивы её отвезёт, аки королеву. Но в итоге ей осталась куча его долгов и необходимость делить маленькую квартиру.

Это, конечно, личное дело каждого, с кем жить — хоть и правда в союзе с домашним животным. Но немало удивляет, что таких брачных союзов вокруг всё больше. Раньше они были забавным исключением. Теперича совсем обычное дело.

А зачем женщинам это надо?

И почему они игнорируют нормальных, справных мужиков, которые пусть звёзд с неба не хватают, но и на диванах не лежат?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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