Загадочные «недозвёзды»: коричневые карлики — космические странники

Коричневые карлики — это своего рода «недозвезды». Они обладают массой, превышающей массу крупнейших газовых гигантов вроде Юпитера, но всё же недостаточно массивны, чтобы стать полноценными звездами. Обычно их масса составляет от 12 до 80 масс Юпитера. Однако, вопреки своему названию, эти объекты вовсе не коричневые! Самые крупные и молодые из них сияют ярко, напоминая небольшие красные звезды. А вот самые древние и холодные карлики становятся практически невидимыми для человеческого глаза, обнаружить их можно лишь через инфракрасный спектр.

Фото из открытых источников

В отличие от настоящих звезд, коричневые карлики не генерируют свою энергию путем непрерывного ядерного синтеза водорода. Их жизнь начинается бурно: сначала они выделяют тепло, накопленное в процессе образования, а затем медленно угасают. Эта стадия горения недолговечна — всего несколько миллионов лет, пока они сжигают запасы дейтерия (изотопа водорода, который превращается в гелий-3). После этого карлик начинает медленно остывать, меняя свой цвет от огненного красного до едва заметного фиолетового, а потом исчезает совсем.

Несмотря на сходство с планетами-гигантами, такие как Юпитер, коричневые карлики отличаются способностью к кратковременным термоядерным реакциям. Если планета, какой бы большой она ни была, никогда не сможет поддерживать ядерный синтез, то коричневый карлик способен поддерживать этот процесс, хотя и ненадолго. Благодаря этому они временно становятся похожими на настоящие звезды, но со временем теряют свои силы и превращаются в холодные, тусклые объекты.

Интересно, что размеры коричневых карликов обычно не сильно превышают диаметр Юпитера. Несмотря на большую массу, они остаются компактными благодаря давлению вырождения — квантовому эффекту, ограничивающему сжатие вещества. Именно это давление удерживает карлика от дальнейшего коллапса, позволяя ему сохранять стабильность, несмотря на отсутствие внутреннего источника энергии.

После завершения короткого периода активности коричневые карлики начинают бесконечное путешествие по галактике, постепенно теряя остатки тепла. Со временем они превращаются в темные, еле видимые объекты, ставшие частью таинственного фона космического пространства. Их существование напоминает нам о том, насколько разнообразен и непредсказуем мир вокруг нас.

Почему коричневые карлики называются именно так?

Название «коричневый карлик» происходит от сочетания двух характеристик этих необычных астрономических объектов: их цвета и размера.

Название «коричневый» указывает на тот факт, что когда коричневые карлики находятся на стадии активного излучения, они имеют красноватый оттенок, близкий к коричневому. Это связано с относительно низкой температурой поверхности по сравнению с настоящими звездами. В спектральной классификации звезд, коричневые карлики относятся к самым холодным объектам, которые еще могут излучать свет в видимом диапазоне. Однако важно отметить, что на практике большинство коричневых карликов настолько холодны, что фактически излучают большую часть своей энергии в инфракрасном диапазоне, поэтому увидеть их глазами невозможно.

Термин «карлик» используется потому, что, несмотря на значительную массу (до 80 масс Юпитера), коричневые карлики по размеру сопоставимы с крупными газовыми гигантами, такими как Юпитер. Это связано с тем, что они не обладают внутренним источником энергии, способным поддерживать сильное внутреннее давление, как у настоящих звезд. Поэтому они остаются сравнительно небольшими по объему, несмотря на высокую плотность.