Мнение «аналитика»: Об ушате холодной воды… Трамп ударил по самому больному?

Затянувшийся «медовый месяц» в отношениях двух лидеров, Дональда Трампа и Владимира Путина, похоже, заканчивается по инициативе американской стороны. И заканчивается резко, неожиданно, болезненно для Кремля. Причём тут же начинается новая глава, уже совершенно другая.

О том, какой она будет, полно и наглядно свидетельствует один показательный жест из Белого дома.

Президент США Дональд #Трамп заявил о «несравнимо» большом вкладе Америке в победу как в Первой, так и во Второй мировых войнах. А потому объявил два новых праздника — два Дня Победы. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, именно #США «одержали победы в обеих войнах, и никто не может по силе, храбрости и военному мастерству приблизиться к нам». Более того, для победы во Второй мировой войне Соединённые Штаты «сделали неизмеримо больше, чем другие страны».

То есть, одним указом Дональд Трамп разрушил базовый концепт, на котором базируется основной идеологический нарратив Владимира Путина. Ведь российский президент много раз заявлял, что именно наша страна сыграла «определяющую роль в победе над нацизмом». И что именно наши деды и прадеды освободили народы Европы от нацистской оккупации. Владимир #Путин говорил об этом на заседание Оргкомитета «Победа» в январе, его спичрайтеры готовились вставить эти тезисы в речь для парада 9 мая — и тут такой афронт со стороны американского визави.

Понятно, что «праздники» Дональда Трампа антиисторичны хотя бы потому, что Вторая мировая не закончилась ни 8 мая 1945 года, ни на следующий день, ни в любой другой майский и даже июньский. Её окончание историки связывают с капитуляцией Японии, и это отдельная большая тема. Но и спорить сейчас с американским президентом российскому вроде как не с руки. Даже из-за подрыва основной «скрепы».

Придётся делать вид, что никто ничего не заметил?

Что всё это — «Божья роса»?

То есть, утереться?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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