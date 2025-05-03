 

Мнение «аналитика»: Об ушате холодной воды… Трамп ударил по самому больному?

03.05.2025, 4:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Затянувшийся «медовый месяц» в отношениях двух лидеров, Дональда Трампа и Владимира Путина, похоже, заканчивается по инициативе американской стороны. И заканчивается резко, неожиданно, болезненно для Кремля. Причём тут же начинается новая глава, уже совершенно другая.

О том, какой она будет, полно и наглядно свидетельствует один показательный жест из Белого дома.

Президент США Дональд #Трамп заявил о «несравнимо» большом вкладе Америке в победу как в Первой, так и во Второй мировых войнах. А потому объявил два новых праздника — два Дня Победы. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, именно #США «одержали победы в обеих войнах, и никто не может по силе, храбрости и военному мастерству приблизиться к нам». Более того, для победы во Второй мировой войне Соединённые Штаты «сделали неизмеримо больше, чем другие страны».

То есть, одним указом Дональд Трамп разрушил базовый концепт, на котором базируется основной идеологический нарратив Владимира Путина. Ведь российский президент много раз заявлял, что именно наша страна сыграла «определяющую роль в победе над нацизмом». И что именно наши деды и прадеды освободили народы Европы от нацистской оккупации. Владимир #Путин говорил об этом на заседание Оргкомитета «Победа» в январе, его спичрайтеры готовились вставить эти тезисы в речь для парада 9 мая — и тут такой афронт со стороны американского визави.

Понятно, что «праздники» Дональда Трампа антиисторичны хотя бы потому, что Вторая мировая не закончилась ни 8 мая 1945 года, ни на следующий день, ни в любой другой майский и даже июньский. Её окончание историки связывают с капитуляцией Японии, и это отдельная большая тема. Но и спорить сейчас с американским президентом российскому вроде как не с руки. Даже из-за подрыва основной «скрепы».

Придётся делать вид, что никто ничего не заметил?

Что всё это — «Божья роса»?

То есть, утереться?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / «Не думай о розовом слоне»: как афантазия меняет восприятие мыслей

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Цены в АТБ 2021 vs 2025

03.05 / В Сеуле открылось кафе, где каждый час идет дождь

03.05 / Учёные предупреждают об опасности создания зеркальной жизни

03.05 / Искусственный интеллект теперь понимает язык растений

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Безопасное и удобное решение”

03.05 / Является ли наша Вселенная фракталом? Что думают ученые

02.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированная атака на Крым

02.05 / Ученые обнаружили у сердца сложную нервную систему

02.05 / Рупор кремлевской пропаганды: О порядке установления и расследования злодеяний нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика