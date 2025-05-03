«Не думай о розовом слоне»: как афантазия меняет восприятие мыслей

Если бы вы услышали фразу «не думай о розовом слоне», вряд ли смогли бы избежать визуализации этого абсурдного образа. Однако новое исследование, проведенное профессором Дереком Арнольдом и аспирантом Лорен Н. Буайер из Университета Квинсленда, показывает, что не все люди реагируют на эту задачу одинаково. Для некоторых, обладающих афантазией, представление о розовом слоне — это просто недоступная концепция.

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Афантазия — это состояние, при котором человек не может визуализировать образы в своем сознании. Для афантатиков фраза «не думай о розовом слоне» теряет смысл, поскольку они не могут представить себе его визуальный образ. Как утверждают исследователи, это не является недостатком, а лишь одной из форм естественного разнообразия человеческого разума.

В ходе своего исследования Арнольд и Буайер обнаружили, что у людей с афантазией есть уникальная способность блокировать непроизвольные визуальные мысли. В отличие от большинства людей, которые могут испытывать навязчивые образы, афантатики, как правило, не поддаются этому влиянию. Вместо визуализации они склонны переключать свои мысли на другие темы, например, на то, что будет на ужин.

Интересно, что у афантатиков наблюдается не только отсутствие визуализации, но и склонность к блужданию мыслей. Это означает, что, вместо того чтобы представлять себе нежелательные образы, они могут легко отвлечься на другие размышления, что не всегда приводит к более спокойному состоянию ума.

Исследование также показало, что люди с ярким визуальным воображением, наоборот, чаще подвержены непроизвольным визуализациям. Это может создавать иллюзию, что они обладают большей креативностью, однако такая способность может обернуться и бременем, когда они не могут отключить поток образов.

Исследование профессора Арнольда и Лорен Н. Буайер позволяет лучше понять, как различные типы мышления влияют на восприятие и управление мыслями. В конечном итоге, если вы скажете афантатику не думать о розовом слоне, они с легкостью выбросят его из головы — и переключатся на более приземленные мысли.

Это открытие подчеркивает разнообразие человеческого опыта и ставит под сомнение традиционные взгляды на контроль над мыслями. Возможно, в этом разнообразии и кроется ключ к пониманию того, как мы воспринимаем мир и управляем своим внутренним диалогом.