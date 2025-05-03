В Сеуле открылось кафе, где каждый час идет дождь

Представьте себе кафе, где каждые 15 минут начинается дождь. Именно такую концепцию воплотило в жизнь новое заведение Rain Report Cafe, расположенное в одном из жилых районов Сеула.

Фото из открытых источников

Этот необычный ресторан, открывшийся в мае этого года, уже успел завоевать сердца местных жителей и туристов благодаря своему уникальному подходу к созданию атмосферы. Посетители могут насладиться чашкой ароматного кофе прямо под искусственным дождем, не выходя из помещения.

Кафе оформлено в минималистичном стиле с преобладанием черного цвета, а вокруг него растут бамбуковые деревья, создавая ощущение уединения и покоя. Внутри заведения установлены большие панорамные окна, через которые посетители могут наблюдать за тем, как каждую четверть часа разражается настоящий тропический ливень.

Фото из открытых источников

Искусственные осадки создают впечатление настоящего дождя, и многие гости приходят сюда именно ради этой особенности. К тому же, администрация предлагает всем желающим взять напрокат дождевики, резиновые сапоги и зонты, чтобы прогуляться по внутреннему дворику и почувствовать на себе все прелести ненастья.

Популярность Rain Report Cafe стремительно растет, особенно среди блогеров, которые стремятся запечатлеть себя на фото и видео на фоне необычного дождливого неба. Кафе быстро стало одним из самых обсуждаемых мест в корейском сегменте соцсетей.

Несмотря на свою оригинальность, в Rain Report Cafe не всегда царит тишина и спокойствие. Из-за большого количества посетителей иногда приходится стоять в очереди, чтобы занять место у окна и полюбоваться дождевым шоу. Однако те, кто готов подождать, наверняка получат незабываемые впечатления.