Учёные предупреждают об опасности создания зеркальной жизни

Группа ведущих учёных призывает общество серьёзно обсудить риски, связанные с созданием форм жизни, основанных на так называемых «зеркальных молекулах». Эти необычные существа пока ещё не существуют в природе, однако их потенциальное появление вызывает серьёзные опасения у научного сообщества.

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«Мы должны тщательно рассмотреть все последствия перед тем, как решиться на такой шаг», — утверждают эксперты в своём обращении, опубликованном в журнале Science.

По мнению авторов статьи, человечество должно сначала взглянуть на себя в зеркало, прежде чем пытаться пройти сквозь него.

На сегодняшний день вся известная нам жизнь строится на определённых химических принципах. Например, наши ДНК и РНК состоят из «правых» нуклеотидов, а белки формируются из «левых» аминокислот. Этот феномен известен как гомохиральность. Почему природа выбрала именно такую структуру, до конца неизвестно, но она стала основой всех живых существ на Земле.

Однако учёные обнаружили, что существуют и зеркальные версии этих молекул — они имеют ту же химическую структуру, но их атомы расположены иначе. Именно это обстоятельство привлекло внимание некоторых исследователей, которые задумались над возможностью создания новой формы жизни на базе таких «перевёрнутых» молекул.

Одной из главных целей подобных исследований является производство редких и сложных молекул, необходимых для фармацевтических препаратов. Вместо того чтобы синтезировать их искусственно, учёные надеются использовать микроорганизмы, способные производить нужные вещества естественным путём. Однако для синтеза зеркальных молекул требуются бактерии, построенные на тех же самых зеркальных молекулах.

Гарвардский генетик Джордж Чёрч, участвовавший в создании первой зеркальной версии ДНК-полимеразы в 2016 году, тогда назвал это достижение «великолепной вехой» на пути к созданию целых клеток из зеркальных молекул. Но сегодня он входит в число тех, кто предупреждает об опасностях этой технологии.

Главная проблема заключается в том, что зеркальные организмы могут оказаться несовместимы с существующей экосистемой. Если обычные бактерии контролируются природными механизмами, такими как хищные бактерии, антибиотики и наша иммунная система, то зеркальные бактерии могут избежать этих ограничений.

«Зеркальная жизнь может бесконтрольно распространяться, поскольку она не будет подвержена контролю со стороны природных механизмов, регулирующих численность обычных бактерий», — объясняет биохимик Майкл Кей из Университета Юты.

Кроме того, эти организмы могут столкнуться с трудностями в поиске подходящей пищи, ведь их метаболизм построен на иных принципах. Тем не менее, учёные признают, что мы не можем игнорировать возможность непредвиденных последствий.

Несмотря на огромный научный потенциал, связанный с исследованием зеркальных молекул, многие учёные настаивают на необходимости остановиться и подумать.

«Создание такой формы жизни потребует огромных усилий, но мы обязаны организовать открытый и всесторонний диалог о том, как правильно управлять этими технологиями», — подчёркивает микробиолог Вон Купер из Питтсбургского университета.

Хотя перспективы синтетической биологии кажутся захватывающими, исследователи призывают не торопиться и тщательно взвесить все возможные риски.