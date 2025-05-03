Искусственный интеллект теперь понимает язык растений

Впервые ИИ смог научиться читать и интерпретировать генетический код растений так же, как ChatGPT разбирается в человеческих языках.

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Исследователи из Центра Джона Иннеса при Эксетерском университете разработали искусственный интеллект под названием Plant RNA-FM, который способен расшифровывать язык растений. Эта модель ИИ изучает структуру, последовательности и закономерности генетического состава растений, что позволяет ей понимать растения аналогично тому, как ChatGPT понимает человеческий язык. Об этом сообщает UniladTech.

Новую модель ИИ, получившую название Plant RNA-FM, разработали исследователи Центра Джона Иннеса при Эксетерском университете совместно с программистами. Основная цель проекта — изучение структуры, последовательностей и закономерностей генетического кода растений. Модель анализирует данные на уровне РНК — молекулы, играющей ключевую роль в передаче генетической информации.

По словам профессора Иляна Дина, возглавляющего проект, Plant RNA-FM — лишь первый шаг в этом направлении. Команда продолжает работать над усовершенствованием модели вместе с доктором Ли, стремясь глубже проникнуть в тайны языка ДНК и РНК природы.

Этот прорыв поможет значительно улучшить сельское хозяйство, позволяя учёным программировать растения таким образом, чтобы они были устойчивыми к изменениям климата и обеспечивали больше продовольствия для растущего населения Земли. Кроме того, использование ИИ для анализа генетического материала растений поможет выявить новые гены, которые могут стать основой для будущих сельскохозяйственных разработок.

Plant RNA-FM обучался на колоссальном объёме данных — 54 миллиардах фрагментов РНК. Благодаря такому обширному обучению, модель смогла составить генетический алфавит из 1124 различных видов растений. Участник исследования, доктор Хаопэн Ю отметил, что, несмотря на кажущуюся хаотичность последовательностей РНК, ИИ сумел уловить скрытые закономерности и понять их смысл.

Прогнозы, сделанные моделью Plant RNA-FM, уже нашли подтверждение в лабораторных экспериментах. Исследования показали, что структура РНК, выявленная ИИ, действительно влияет на эффективность передачи генетической информации в процессе синтеза белка. Это означает, что ИИ успешно справляется с задачей предсказания функций РНК, что ранее считалось невозможным.

Проект получил поддержку от учёных Северо-Восточного педагогического университета и Китайской академии наук. В пресс-релизе отмечается, что Plant RNA-FM действует подобно ChatGPT, понимая «грамматику» и «логику» последовательностей и структур РНК. Это позволяет ему точно предсказывать функции РНК и выявлять важные особенности в транскриптомах растений.

Судя по всему, искусственный интеллект становится незаменимым инструментом не только в мире людей, но и в мире растений. Результаты работы могут усовершенствовать наше взаимодействие с природой, и, возможно, скоро мы будем разговаривать с растениями на одном языке.