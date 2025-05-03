 

Рупор кремлевской пропаганды: “Безопасное и удобное решение”

03.05.2025, 0:50, Разное
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"Безопасное и удобное решение"

Мошенники заманивают россиян на оформление «виртуальных карт» в Telegram, чтобы якобы оплачивать покупки за рубежом и подписки на иностранные сервисы, предупредили в Госдуме. Они убеждают обзавестись виртуальной картой, представляющей собой «безопасное и удобное решение». Кроме того, аферисты обещают создание счета в ближайшие сроки и иногда даже начисление бонусов.

Для оформления они просят предоставить имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды. После они выдают жертве реквизиты на самом деле несуществующих карт, а взамен получают доступ к настоящим банковским данным под предлогом «пополнения» или «привязки». @banksta

Еще раз.

1. Не переходите по ссылкам от незнакомых людей. Не регистрируйтесь на незнакомых сайтах, которые вам прислали.
2. Внимательнее относитесь к ссылкам от знакомых людей – их могут взломать и от им имени рассылать ссылки на фи. Или же использовать дипфейк.
3. Не передавайте личные и банковские данные незнакомым людям.
4. Проявляйте осторожность, если кто-то просит у вас перевода денег, данные кредитки или личные данные.
5. Безопасность ваших личных данных зависит только от вас. Есть конечно же нюансы с утечками ваших личных данных по линии государства, но там уже от вас мало что зависит – это застарелая проблема уязвимости больших баз данных (там по хорошему надо продолжать ужесточать наказания за умышленные и неумышленные утечки).

За последний месяц как минимум 3 знакомых стали жертвами интернет-мошенничества – 1 потерял канал, 2 деньги. Про регулярные разводы пенсионеров и вовсе молчу.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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