 

Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированная атака на Крым

02.05.2025, 23:55, Разное
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Комбинированная атака на Крым

Прошлой ночью украинские формирования осуществили масштабный пуск беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров по Крыму.

Что известно об атаке?

▪️С полудня прошлого дня из устья реки Дунай, а конкретно из украинского Вилково, к острову Змеиный вышла группа более 30 безэкипажных катеров.

▪️Большая их часть заняла выжидательную позицию в трех точках неподалеку от Змеиного – транзитного пункта практически в большинстве украинских атак в Черном море.

▪️По итогу к вечеру несколько БЭКов направилась в сторону мыса Тарханкут, еще несколько – к озеру Донузлав и Севастополю, а большая часть осталась восточнее румынских берегов.

▪️Как уже сообщали Два Майора, два БЭКа осуществили атаку ПТУРами по газодобывающей вышке в районах месторождения Шмидта и Голицынское, что было зафиксировано на камеру разведывательного БЛА морского отряда «Эспаньола».

▪️Сообщалось, что два БЭКа были поражены авиацией Черноморского флота, однако есть определенные сомнения в том, что это действительно произошло. Прошлый опыт борьбы с БЭК показал, что удары кассетными РБК не всегда точны и поражение морских беспилотников остается под вопросом.

▪️После нескольких ударов БЭК по вышке дроны ВСУ отошли, а большая часть безэкипажных катеров, которая находилась в ожидании, направилась в восточную часть Черного моря, судя по всему, – к Керчи или же берегам Краснодарского края.

🖍В настоящее время угроза повторения атак сохраняется, так как БЭКи могут находится в автономном режиме несколько суток. Они просто занимают позицию и ждут в режиме энергосбережения. При этом их выявление в этом случае затруднено.

🚩Вновь обращает на себя внимание тактика противника, который создал полноценное боевое формирование из БЭКов. В составе вышедших дронов действует несколько групп по 6-10 БЭК, в числе которых есть и разведчики, и носители ЗУР, и FPV, и ПТУР.

Развитие подобного сценария мы разбирали (https://t.me/rybar/67213) еще в начале этого года, говоря о том, что рано или поздно придется искать более эффективные способы противодействия этой угрозе. И вот на фоне разговоров о перемирии этот момент фактически настал.

Карта в высоком разрешении (https://rybar.ru/piwigo/upload/2025/05/02/20250502144124-176d2d25.jpg)

@rybar – цинк

МО РФ по итогу сообщило о 10 уничтоженных БЭК противника и 1 быстроходного катера Willard. Еще 2 БЭК были повреждены.

PS. Также ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Крым было сбито 113 дронов противника (над территорией Крыма и Черным морем)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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