Рупор кремлевской пропаганды: О порядке установления и расследования злодеяний нацистов
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Документ актуальный и сегодня. Как это делалось в СССР.
Директива Прокурора Союза ССР № 3/9506с. О порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. 26 июня 1943 г.
Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 65-66об
https://istmat.org/node/69016 – цинк
Эта работа должна быть системной и как видно из документа, быстрой. Не более 5-6 дней на расследование. Ну и раздел предлагаемых наказаний достаточно красноречив.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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