Рупор кремлевской пропаганды: О порядке установления и расследования злодеяний нацистов

Документ актуальный и сегодня. Как это делалось в СССР.

Директива Прокурора Союза ССР № 3/9506с. О порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. 26 июня 1943 г.

Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 65-66об

https://istmat.org/node/69016 – цинк

Эта работа должна быть системной и как видно из документа, быстрой. Не более 5-6 дней на расследование. Ну и раздел предлагаемых наказаний достаточно красноречив.

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Источник: Colonel Cassad

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