 

Рупор кремлевской пропаганды: Курская битва 2.0

02.05.2025, 22:05, Разное
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Вышел двухсерийный документальный фильм о только что закончившейся Курской операции, которая завершилась разгромом сил ВСУ в Курской области и освобождением всех оккупированных населенных пунктов с последующим перемещением боев в Сумскую область.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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