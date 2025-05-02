Рупор кремлевской пропаганды: Курская битва 2.0

Вышел двухсерийный документальный фильм о только что закончившейся Курской операции, которая завершилась разгромом сил ВСУ в Курской области и освобождением всех оккупированных населенных пунктов с последующим перемещением боев в Сумскую область.

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Источник: Colonel Cassad

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