Зеленский заявил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской области
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей России.
“Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание – ситуации в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей”, – заявил Зеленский в вечернем обращении.
Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.
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