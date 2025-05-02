 

Зеленский заявил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской области

02.05.2025, 21:55, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей России.

“Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание – ситуации в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей”, – заявил Зеленский в вечернем обращении.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.


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