Зеленский заявил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей России.

“Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание – ситуации в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей”, – заявил Зеленский в вечернем обращении.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.