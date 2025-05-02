В «Росэл» разработали новую систему РЭБ для точечной борьбы с беспилотниками

Специалисты холдинга «Росэл», являющегося частью структуры «Ростеха», проводят завершающие испытания интеллектуальной системы «Солярис НС», которая предназначена для эффективной защиты различных объектов и территорий от БПЛА. Комплекс оперативно обнаруживает беспилотники и точечно подавляет передачу данных по управляющим каналам.

«Солярис НС» состоит из набора детекторов и оборудования для передачи помех, расположенных на стойке, высотой порядка 4 метров. Для размещения системы можно выбрать любое удобное место на земле, на крышах близлежащих зданий, а также на стационарно установленных вышках. Причем такие стойки могут включаться в кластер, обеспечивающий защиту достаточно большого объекта.

Система может своевременно обнаруживать и затем подавлять все типы беспилотников, управляемых в частотном диапазоне начиная со 100 МГц и вплоть до 6000 МГц, а ключевой особенностью новой разработки можно назвать сочетание передовых технологий обнаружения воздушных целей и интеллектуальное прицельно-заградительное создание помех.

Фото: Ростех

Работу по постановке помех обеспечивают независимые передатчики в количестве 9 единиц, которые дублируют друг друга. В то время как один из них в момент выявления БПЛА переходит к прицельной постановке помех, для других автоматически устанавливается режим заградительной передачи, что не дает дрону работать на других частотах.

В «Ростехе» уточнили, что применение новейших «Солярисов НС» позволит более точечно бороться с беспилотниками без нарушения работы собственной инфраструктуры, использующей радиоэфир.

Испытания комплекса «Солярис НС» уже находятся на завершающем этапе и в самое ближайшее время начнется его массовое производство.Источник — Ростех