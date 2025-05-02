Билл Гейтс: «Искусственный интеллект хорош, но есть нюансы»

Соучредитель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс недавно поделился своими мыслями об искусственном интеллекте в подкасте Armchair Expert с Даксом Шепардом. Несмотря на то, что Гейтс восхищён возможностями современных ИИ-инструментов, он призывает подходить к ним с определённой долей скептицизма. Об этом рассказывает UniladTech.

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По словам Гейтса, использование искусственного интеллекта сегодня больше напоминает процесс поиска баланса между сильными и слабыми сторонами технологии. Он отмечает, что, несмотря на значительный прогресс, ИИ всё ещё далёк от совершенства:

«Я постоянно использую его и говорю: Ладно, нет, для этого он недостаточно хорош, но, вау, для этого он хорош».

Особенно высоко Гейтс оценивает возможности ИИ в решении задач, которые требуют много времени у людей, но при этом относительно просты по своей природе. В этих областях искусственный интеллект способен существенно ускорить процессы и повысить эффективность. Однако там, где речь идёт о креативности или эмоциональном интеллекте, Гейтс менее оптимистичен. Он задаётся вопросом, действительно ли ИИ может заменить человека в подобных сферах.

Ещё одной важной проблемой, по мнению Гейтса, является неспособность ИИ критически оценивать свою работу.

«Он не умеет проверять свои ответы», — подчеркнул Гейтс.

На примере головоломки судоку он показал, что программы могут совершать ошибки, даже не осознавая их. Если система выдаёт неверный результат, а затем получает обратную связь, она просто повторяет попытку, но часто совершает ту же ошибку вновь.

«Он так извиняется и говорит, что попытается ещё раз, но, конечно, снова ошибётся», — отметил Гейтс.

Эта ситуация вызывает у него серьёзные опасения, особенно когда речь заходит о применении ИИ в критических областях, таких как здравоохранение или другие сферы, где цена ошибки высока. Гейтс убеждён, что до полной интеграции ИИ в такие области ему необходимо пройти длинный путь развития.

Тем временем, среди крупных игроков индустрии наблюдается полный энтузиазм по отношению к искусственному интеллекту. Но позиция Гейтса выделяется своим умеренным подходом. Даже такой опытный технологический деятель, как он, считает необходимым тщательно взвесить все риски перед тем, как сделать следующий шаг вперёд.