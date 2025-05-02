 

Мнение: Реально ли откладывать по 100 тысяч рублей в месяц?

02.05.2025, 20:45, Разное
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Коллеги, помогите разобраться, кто оторвался от реальности и пребывает в мире фантазий, а кто трезво смотрит на происходящее в России.

Одни комментаторы пишут, что возможностей для заработка в России полно и, к примеру, квалифицированные монтажники-высотники могут зашибать по 300 тысяч рублей в месяц (ссылка). Монтажники-высотники — это только один из примеров, так-то хороших зарплат полно и за пределами айти… при условии, что работник готов ответственно выполнять тяжёлую работу.

Другие утверждают, что «страшно далеки они от народа», и что откладывать по 100 тысяч рублей в месяц в России категорически невозможно, так как доступные простому человеку заработки принципиально ниже.

Кому верить? Есть в России места с высокими зарплатами, куда можно устроиться, не имея специфических способностей типа умения программировать на Котлине? Или это всё обман, и там, где обещают 300 тысяч, в реальности заплатят в лучшем случае 80 тысяч, причём за каторжный труд по 12 часов в день без выходных?

И, да, чтобы два раза не вставать. В Школе Капитализма я опубликовал свои размышления о чёрном рынке сигарет (ссылка). Там я объясняю причины, почему экономить таким образом — сомнительная идея, а влезать в нелегальную торговлю контрафактом — ещё более сомнительная.

Источник: Место для дискуссий


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