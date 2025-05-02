Нострадамус и его пророчества: что ждет мир в 2025 году?

Несмотря на то, что с момента смерти знаменитого французского астролога Мишеля де Нострадамуса прошло уже 458 лет, его предсказания продолжают волновать умы людей по всему миру. В преддверии 2025 года некоторые толкователи Нострадамуса уверены, что грядущие события могут оказаться весьма драматичными. Об этом сообщает LadBible.

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Нострадамус стал известен благодаря своему сборнику «Пророчества», изданному в 1555 году, который, несмотря на небольшой объем (всего 179 страниц) стал основой для множества интерпретаций и обсуждений. Некоторые считают его гением, другие же полагают, что он намеренно использовал расплывчатый язык, чтобы его слова можно было трактовать по-разному.

И хотя 2024 год еще не завершился, уже сейчас эксперты озвучивают пять волнительных прогнозов, которые, по их мнению, могут сбыться в 2025 году.

Первое предсказание касается Великобритании. Нострадамус утверждал, что страну ожидает великая эпидемия чумы, а также масштабные войны.

«Когда жители европейских стран увидят, что Англия воздвигла свой трон позади, на её флангах будут жестокие войны», — информирует он.

Это предостережение звучит особенно зловеще на фоне текущих мировых конфликтов.

Второе предсказание связано с политической ситуацией в мире. Нострадамус предполагает, что «великие державы столкнутся», что некоторые интерпретируют как намек на нарастающее напряжение между странами, включая угрозу ядерной войны. Астролог также предсказывает упадок влияния устоявшихся западных стран и появление новых мировых держав.

Однако не все предсказания Нострадамуса мрачны. Он также говорит о «значительных улучшениях в профилактике и лечении болезней», что может вселить надежду в сердца людей, уставших от пандемий и глобальных кризисов.

Другие предсказания касаются войны между Россией и Украиной.

«Из-за долгой войны вся армия истощилась, так что у них не осталось денег для солдат; вместо золота и серебра они будут чеканить кожу, галльскую медь и полумесяц», — отмечал Нострадамус.

Упоминания о «галльской меди» и «лунном полумесяце» вызывают предположения о возможном вмешательстве Франции и Турции в конфликт.

Не обошлось и без упоминания о космических катастрофах. Нострадамус предсказывает падение огромного астероида, который может уничтожить мир.

«Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы», — отмечает он, что звучит как предупреждение о возможной катастрофе.

Климатические изменения также не остаются без внимания: астролог предсказывает извержения вулканов и наводнения в Бразилии.

«Сад мира рядом с новым городом, на пути к пологим горам: он будет схвачен и погружён в чан, вынужден пить воды, отравленные серой», — говорит он, подчеркивая актуальность проблемы изменения климата.

Наконец, Нострадамус делает загадочное предсказание о «таинственном лидере», который создаст «водную империю». Это заявление оставляет пространство для множества интерпретаций и спекуляций.

Время покажет, сбудутся ли пророчества Нострадамуса или нет, однако стоит помнить, что пророчества не всегда сбываются. Причин этому немало: сложность интерпретации, неопределенность времени исполнения, непредсказуемость истории и личные предпочтения толкователей.