Рупор кремлевской пропаганды: Ловля на ребенка
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Там еще продолжение было. Мужика доставили в логово людоловов. Там у него случился гипертонический кризис. Его вывезли в больницу, но людоловы снова за ним пришли, чтобы утащить на мясо прямо с больничной койки.
Ну а в целом, звучит как идея для наращивания темпов мобилизации. Сбиваешь ребенка на машине, приезжает его отец, который прячется от мобилизации, людоловы его хватают. Profit!
Когда-нибудь кто-то напишет большое исследование на тему охоты на людей на Украине и соберет все эти истории вместе.
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Источник: Colonel Cassad
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