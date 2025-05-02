 

Рупор кремлевской пропаганды: Ловля на ребенка

02.05.2025, 20:15, Разное
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Там еще продолжение было. Мужика доставили в логово людоловов. Там у него случился гипертонический кризис. Его вывезли в больницу, но людоловы снова за ним пришли, чтобы утащить на мясо прямо с больничной койки.

Ну а в целом, звучит как идея для наращивания темпов мобилизации. Сбиваешь ребенка на машине, приезжает его отец, который прячется от мобилизации, людоловы его хватают. Profit!

Когда-нибудь кто-то напишет большое исследование на тему охоты на людей на Украине и соберет все эти истории вместе.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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