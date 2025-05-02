Мнение: Мы живём в безопасной стране

Уровень преступности в России резко снизился за последние 45 лет. Ходить по улицам стало безопасно. Вот статистика от блогера Инженер-нефтяник, сравнение современной России и РСФСР 1980 года (ссылка):

— убийств в 1980 году было вдвое больше;

— умышленных тяжких повреждений тоже вдвое больше;

— изнасилований в 4 раза больше;

— разбоев в 3 раза больше;

— грабежей вдвое больше;

— хулиганств в 56 раз больше.

Как видите, улицы сейчас гораздо безопаснее, нежели в 1980 году, в год Олимпиады в Москве. С другой стороны наше время больше краж и интернет-мошенничества, чем тогда.

Иностранцы подтверждают. Одно из главных впечатлений иностранцев от России — безопасность. Они с восхищением рассказывают, что в России можно гулять даже по вечерам, и никто не будет приставать, никто не даст в морду, не оскорбит, не ограбит — как будто они попали в страну добрых друзей.

Да, я знаю, статистика — наука сложная, и для полноценного сравнения нужно разбираться, как именно учитывали преступления тогда, и как их считают сейчас. Также нужно учесть, что низкий уровень преступности — это не только заслуга здорового и стабильного капитализма: свою роль сыграли также уменьшение доли молодёжи и… распространение компьютерных игр. Несмотря на это, базовый факт неоспорим: сейчас на улицах в России безопаснее, чем в 1980 году.

Почему жители России зачастую себя в безопасности не чувствуют, тоже понятно. Потому что журналисты наводят панику, а иностранные блогеры разжигают. Россия — огромная страна, так что единичные яркие поводы для нагнетания страха найти несложно.

Обеспечить то самое чувство безопасности, по которому ностальгируют многие, несложно. Достаточно сделать две вещи.

1. Запретить журналистам паразитировать на чернухе. Заставить их освещать новости о преступлениях, катастрофах, терактах и так далее строго в нейтральном ключе, не на первой странице и в объёме не более 2% от прочих новостей. Журналисты будут хитрить, пытаясь обмануть правила, но законопатить лазейки возможно — в рекламе, во всяком случае, подобные правила эффективны.

2. Перекрыть каналы иностранного розжига (так как 90% историй про Страшную Россию публикуются в блогах профессионалами из-за рубежа). Для этого потребуется убрать из интернета анонимность, заменить никнеймы реальными фамилиями, навести порядок в соцсетях и, вообще, крепко закрутить гайки.

Я не уверен, что это разумная цена за ощущение безопасности (хотя, может быть, и да). Но я полагаю, что будет справедливо, если искатели безопасности будут возмущаться в правильную сторону: сейчас они ругают полицию, а должны ругать соцсети и СМИ.