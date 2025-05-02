 

В Берлине ввели план «Перехват» из-за испанца, спустившего воду после 22:00

02.05.2025, 19:33, Разное
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Берлинские власти объявили режим чрезвычайного положения после того, как бдительные соседи сообщили о подозрительно громком сливе воды в 22:42 в квартире испанского туриста Хосе Переса.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались связаться с нарушителем, но тот отказался открыть дверь.

– Турист, проявив невероятную дерзость, выпрыгнул из окна и попытался скрыться на своём скутере Vespa, попутно выкрикивая оскорбления на смеси испанского и немецкого языков, – рассказали в полиции.

Впоследствии стражи порядка потеряли след Переса, поскольку полицейские электромобили были по большей части разряжены после дневных дежурств. В городе ввели план «Перехват» и чрезвычайное положение. Главные улицы перекрыты, в небо поднялись вертолёты, оснащённые тепловизорами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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