Разработанный учеными препарат от рака прямой кишки показал 100% эффективность

Препарат для лечения рака прямой кишки Достарлимаб, также известный под торговой маркой Jemperli, получил статус «Прорыв в терапии» от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Фото из открытых источников

Результаты исследований, опубликованные в журнале The New England Journal of Medicine, показали, что новейший препарат Достарлимаб успешно уничтожил опухоли у пациентов с раком прямой кишки без необходимости применения традиционных методов лечения, таких как хирургия, лучевая терапия или химиотерапия. Как сообщает New Atlas, эффективность препарата составила 100%, что стало настоящим прорывом в области иммунотерапии.

Этот успех особенно важен, учитывая, что существующие методы лечения часто сопровождаются серьезными побочными эффектами, такими как потеря фертильности и проблемы с контролем мочеиспускания. Достарлимаб же демонстрирует гораздо меньшее количество побочных эффектов, делая его безопасным и перспективным вариантом для пациентов.

Старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании GlaxoSmithKline (GSK) Хешам Абдулла отметил значимость нового статуса препарата:

«Мы видим, что Достарлимаб способен кардинально изменить подход к лечению пациентов с местно-распространенным раком прямой кишки, страдающих от тяжелых последствий существующих методов лечения».

Получение статуса «Прорыв в терапии» открывает перед Достарлимабом путь к ускоренной разработке и рассмотрению со стороны регулирующих органов. По данным на июнь 2024 года, FDA получило 1516 заявок на этот статус, но удовлетворила лишь 587 из них. Тем не менее, несмотря на строгие критерии отбора, Достарлимабу удалось пройти этот барьер, что свидетельствует о его высоком потенциале.

Особое внимание привлекло исследование, проведенное в Онкологическом центре Memorial Sloan Kettering, где препарат был впервые применен для лечения пациентов с раком прямой кишки. Все пациенты, прошедшие курс лечения, остались живыми и здоровыми, причем некоторые из них не имеют признаков болезни уже более четырех лет.

Как отметила онколог-гастроэнтеролог центра Андреа Серчек: «Все наши пациенты демонстрируют отличные результаты. На данный момент 42 человека прошли полный курс лечения, и никто из них не имеет признаков рецидива. Лечение прошло легко и комфортно для всех участников».

Данная разработка дает надежду тысячам пациентам, борющимся с этим страшным заболеванием. Если дальнейшие этапы тестирования пройдут успешно, Достарлимаб сможет появиться на рынке на три года раньше, чем другие препараты.