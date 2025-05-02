Ученые создали модуль ИИ, способный несколько месяцев работать от батарейки-таблетки

Компания Ambient Scientific анонсировала новый модуль искусственного интеллекта под названием Sparsh, который работает от батарейки-таблетки и предназначен для использования в различных приложениях на устройствах.

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Модуль Sparsh способен выполнять разнообразные задачи, такие как распознавание действий человека, голосовое управление и обнаружение акустических событий. Одной из ключевых особенностей устройства является его способность работать в течение нескольких месяцев без частой замены батареек.

Плата Sparsh включает в себя различные компоненты, включая датчики движения, цифровой микрофон и модуль Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), что делает её удобным инструментом для разработчиков, стремящихся быстро создавать прототипы приложений с искусственным интеллектом, работающих от аккумулятора.

Основатель и генеральный директор Ambient Scientific Г. П. Сингх отметил, что традиционные микроконтроллерные устройства часто требуют компромисса между производительностью ИИ и энергоэффективностью. В то же время, новый процессор GPX10 с искусственным интеллектом и сверхнизким энергопотреблением предлагает инновационное решение, использующее технологии аналоговых вычислений в памяти.

Процессор GPX10, имеющий десять ядер DigAn AI, специально спроектирован для выполнения функций нейронных сетей с оптимальным энергопотреблением и программируемостью. Это делает его подходящим для встроенных приложений ИИ, особенно в периферийных устройствах с низким энергопотреблением.

Ambient Scientific также предлагает полный набор программного обеспечения, включая поддержку известных фреймворков, таких как TensorFlow и Keras, а также собственный компилятор для работы с различными типами нейронных сетей. Разработчики могут получить доступ к примерам приложений и алгоритмов ИИ через AmbiSense SDK, тем самым упрощая процесс создания проектов.

Модуль Sparsh может применяться в медицинских устройствах, носимых гаджетах и игрушках с голосовым управлением. Ambient Scientific планирует выпустить типовые проекты для приложений ИИ, работающих от аккумуляторов, чтобы улучшить доступность технологий.

Модуль Sparsh AI будет представлен на выставке CES 2025, где компания продемонстрирует его возможности в реальном времени, включая приложения для обнаружения падений и распознавания голоса.