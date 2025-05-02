Луна – планета или нет?

Международный астрономический союз (МАС) официально определяет планету как объект, который соответствует четырём основным критериям: достаточная масса для придания округлой формы под действием собственной гравитации, способность расчистить пространство своей орбиты от других тел, вращение вокруг звезды (в данном случае, Солнца) и отсутствие статуса спутника другой планеты. Исходя из этих критериев, Луна не считается планетой, поскольку она вращается вокруг Земли, а не непосредственно вокруг Солнца.

Фото из открытых источников

Тем не менее, существует некоторая неопределенность среди учёных относительно точного определения термина «планета». Например, древнегреческие астрономы считали Луну планетой, несмотря на её статус спутника Земли. Современные дискуссии также касаются того, какие объекты следует считать планетами. Некоторые исследователи предлагают включить в эту категорию тела, которые имеют массу, достаточную для округлости, но недостаточно большую для генерации энергии через ядерный синтез, что позволило бы отнести к планетам такие объекты, как Плутон и сама Луна.

Большинство людей считают, что Луна меньше планеты, особенно той, вокруг которой она вращается. Но и здесь всё не так просто. Наша Луна на удивление велика по сравнению с нашей планетой — она составляет одну четвёртую от размера Земли. А самый большой «спутник» Плутона, Харон, на самом деле в два раза меньше Плутона — он настолько велик, что его часто называют двойной планетой, а не спутником. За пределами Солнечной системы астрономы обнаружили даже спутник размером с Нептун, вращающийся вокруг планеты размером с Юпитер на расстоянии около 8000 световых лет от Земли.

Некоторые исследователи утверждают, что текущее определение МАС произвольно делит небесные тела на категории, приводя к спорной классификации Плутона как карликовой планеты. В частности, профессор астрономии Скайлар Грейсон из Университета штата Аризона отмечает, что многие объекты во Вселенной находятся в переходном состоянии между различными классификациями, и их точное определение может зависеть от точки зрения исследователя.

Несмотря на разногласия, официальное мнение МАС остаётся доминирующим в научном сообществе, и большинство специалистов придерживаются позиции, что Луна не является планетой.

Почему древние греки считали Луну планетой?

Древние греки называли Луну «Селена», и она действительно считалась одной из планет наряду с Солнцем, Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном. Причина такого подхода кроется в том, как греки понимали движение небесных тел и устройство космоса.

В древности греки, как и многие другие народы, верили в геоцентрическую модель Вселенной, согласно которой Земля находится в центре мироздания, а все остальные небесные тела вращаются вокруг неё. Это представление было популяризировано такими философами, как Аристотель, и оставалось общепринятым вплоть до эпохи Возрождения.

Луна, как и другие планеты, видима невооруженным глазом и перемещается по небосводу. Она проходит через зодиакальные созвездия, как и Солнце, Марс, Юпитер и другие известные тогда планеты. Греки заметили, что Луна движется по небу, подобно другим объектам, которые они уже назвали планетами («блуждающими звездами»), поэтому логично было причислить ее к этой же группе.

На тот момент у древних греков не было понимания природы спутников, как мы имеем сейчас. Они не знали, что Луна вращается вокруг Земли, а не вокруг центра Вселенной. Соответственно, они воспринимали Луну как самостоятельное небесное тело, которое движется по своему пути, как и другие планеты.

Кроме того, Луна играла важную роль в мифологии и культуре древних греков. Селена, богиня Луны, занимала значительное место в пантеоне богов, и ее влияние на земные дела считалось значительным. Поэтому Луна воспринималась как нечто важное и достойное особого внимания, что также способствовало тому, что она рассматривалась как полноценная планета.