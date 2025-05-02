Минздрав предложил следить за гражданами с диагностированной паранойей

Министерство здравоохранения предложило ввести специальную государственную программу по слежке за гражданами, у которых есть симптомы параноидального расстройства.

Такие люди, по словам специалистов, могут непредсказуемым образом менять своё поведение и представляют потенциальную опасность для общества.

Программа распространяется в первую очередь на тех пациентов, которые не состоят на учёте или состоят, но не явились к врачу для планового обследования, и при этом имеют в анамнезе параноидальное расстройство.

– Розыск таких лиц или слежение за их состоянием предлагается осуществлять при помощи соседей, участковых инспекторов, друзей и знакомых, – говорится в проекте.

По словам ведущего технического специалиста департамента психиатрии Минздрава Ильи Мефистова, даже тех законных средств, которые имеются в распоряжении у ведомства сейчас, будет достаточно для осуществления контроля.

– Можно следить за этой категорией пациентов при помощи их электронных гаджетов. Наиболее продвинутых из них, не пользующихся девайсами и изолировавшихся дома, можно отследить при помощи специального сканирующего излучения, – сказал он.

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