Bloomberg: для Трампа подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщает, что для президента США подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию, с тем чтобы заставить ее прекратить войну в Украине. Об этом пишет ВВС.

Источники не сообщили, в чем заключаются эти варианты. Решение в любом случае останется за Дональдом Трампом.

Агентство пишет, что эти предложения были подготовлены в контексте затягивания переговоров со стороны Владимира Путина.

Официально ни Госдепартамент, ни Совет национальной безопасности, ни спецпосланник Стив Виткофф не ответили на обращения Bloomberg.