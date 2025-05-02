Когда проснется спящий гигант: Супервулканы и их влияние на человечество

В 1815 году на индонезийском острове Сумбава произошло одно из самых мощных извержений вулкана в истории человечества – извержение горы Тамбора. Этот катаклизм изменил жизнь людей на всей планете. Мощный взрыв выбросил в атмосферу огромное количество пепла и газов, что привело к резкому похолоданию. Год, последовавший за этим событием, вошел в историю как «Год без лета» – урожай погиб, начался массовый голод, а пандемия холеры распространилась по всему земному шару, унося миллионы жизней.

Фото из открытых источников

Прошли века, но исследователи предупреждают: новое суперизвержение неминуемо. По словам профессора Маркуса Стоффеля из Женевского университета, шансы на крупное извержение в этом веке составляют 1 из 6. Но теперь, как сообщает Interesting Engineering, ситуация намного сложнее. Мир сталкивается с климатическими изменениями, и население планеты увеличилось многократно. Если в XIX веке человечество могло пережить столь катастрофические события, то сейчас последствия могут оказаться куда более серьезными.

Одним из главных факторов влияния вулканов на климат является выброс диоксида серы. При крупных извержениях этот газ попадает в стратосферу, где он образует мелкие аэрозоли, способные блокировать солнечные лучи и охлаждать Землю. Именно так произошло после извержения Тамборы, когда средняя температура на планете снизилась почти на 1°C. Однако современные исследования показывают, что эти краткосрочные эффекты не способны остановить глобальное потепление, вызванное человеческими факторами, такими как сжигание ископаемых видов топлива.

По данным CNN, около 800 миллионов человек проживают вблизи активных вулканов. Извержение даже среднего масштаба может стать причиной разрушения целых городов и нанести огромный ущерб экономике. Например, вулкан Кампи-Флегреи, расположенный неподалеку от итальянского Неаполя, уже демонстрирует признаки активности. Его возможное пробуждение может угрожать жизни более миллиона человек.

Ученые прогнозируют, что крупные извержения могут повлечь за собой экономические потери в размере свыше 3,6 триллионов долларов в первый же год после катастрофы. Кроме того, изменение температурных режимов приведет к проблемам в сельском хозяйстве, увеличению частоты экстремальных погодных условий и социальным потрясениям.

Несмотря на все угрозы, у нас пока нет четкого плана действий на случай подобного катаклизма. Вероятно, необходимо разработать стратегии реагирования, чтобы минимизировать возможные риски. Ведь если история чему-то учит, так это тому, что природа всегда найдет способ напомнить нам о своей силе.

Какие еще вулканы сильно повлияли на климат?

Помимо знаменитого извержения вулкана Тамбора в 1815 году, несколько других вулканических событий также оказали значительное воздействие на мировой климат.

Хуан-де-Фука (1650 год до н.э.)

Древнейшее известное крупное извержение, произошедшее в Тихоокеанском регионе, вероятно, имело серьезные климатические последствия. Хотя точных данных об изменении температуры нет, предполагается, что извержение Хуан-де-Фука могло оказать значительное влияние на климатические условия в различных регионах мира.

Таупо (около 180 года н.э.)

Хотя точное время извержения Таупо в Новой Зеландии неизвестно, считается, что оно было одним из самых мощных за последние две тысячи лет. Следы этого извержения были обнаружены в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды, что указывает на его глобальный характер. Предполагается, что выбросы пепла и газов могли повлиять на климат на многие годы вперед.

Лаки (1783)

Это извержение в Исландии было относительно небольшим по сравнению с другими крупными событиями, однако его влияние оказалось значительным. Выбросы сернистых соединений привели к образованию кислотных дождей и отравлению растений и животных. Погибло около четверти населения страны, а в Европе и Северной Америке произошли аномально холодные зимы и засухи, вызвавшие массовый голод.

Кракатау (1883)

Извержение этого вулкана в Индонезии стало одним из крупнейших в современной истории. Оно вызвало огромные цунами, уничтожившие тысячи людей, и выбросило в атмосферу столько пепла и газов, что на протяжении многих месяцев после извержения наблюдались необычные закаты и восходы солнца по всему миру. Средняя температура на Земле снизилась на 0,3–0,5 °C.

Пинатубо (1991)

Фото из открытых источников / United States Geological Survey

Извержение филиппинского вулкана Пинатубо стало вторым по мощности в XX веке. Оно выбросило в атмосферу около 20 миллионов тонн диоксида серы, что привело к снижению средней температуры на Земле на 0,5 °C в течение двух лет после извержения. Также наблюдалось уменьшение количества ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли.