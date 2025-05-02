5G-связь с орбитальными спутниками стала реальностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с компанией Telesat впервые в истории подключило спутник на низкой околоземной орбите (НОО) к наземной сети через технологию 5G Non-Terrestrial Network (NTN). Об этом сообщает IFLScience.

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Для многих людей связь с космосом ассоциируется с фантастическими фильмами и романами, но этот проект имеет вполне земные цели. Технология 5G NTN позволит кардинально изменить координацию спасательных операций в условиях чрезвычайных ситуаций, улучшит качество медицинского обслуживания в сельских регионах и поддержит индустриальные процессы в самых труднодоступных уголках планеты.

На первых этапах реализации проекта команда специалистов использовала оборудование компании Amarisoft, чтобы установить устойчивую связь с движущимся спутником LEO 3, принадлежащим Telesat. Важно отметить, что связь сохранялась стабильной на всём пути движения спутника — от момента появления над горизонтом до достижения угла возвышения в 38 градусов и возвращения обратно.

Это уже не первый опыт использования космических аппаратов для передачи данных, однако ранее подобные эксперименты ограничивались спутниками на геостационарных орбитах. В данном случае речь идёт о низкоорбитальных спутниках, которые перемещаются гораздо быстрее относительно Земли, что делает задачу поддержания стабильной связи ещё более сложной.

Достижение ЕКА и Telesat открыло множество новых возможностей для различных сфер жизни. Например, теперь станут доступны высококачественные телемедицинские сервисы, способные проводить удалённые хирургические вмешательства. Автономный транспорт сможет получать данные в реальном времени, обеспечивая безопасность и эффективность передвижения. Группы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации получат постоянную связь вне зависимости от места их нахождения, будь то зона природных катастроф или удалённый район.

Кроме того, новая технология обещает значительно улучшить качество интернета на борту самолётов, предоставляя пассажирам быстрый и стабильный доступ к онлайн-сервисам прямо во время полёта.

Руководитель отдела телекоммуникационных систем и технологий Европейского космического агентства Альберто Джинези отметил:

«Этот эксперимент показал выдающиеся технические способности нашего агентства в развитии широкополосного спутникового доступа. Мы успешно подтвердили, что спецификации 5G NTN совместимы с реальной связью через спутники на НОО. Это открывает дорогу для дальнейших инновационных проектов, таких как IRIS».

Одним из ключевых аспектов успеха этой разработки является использование открытых стандартов вместо закрытых технологий передачи сигнала. Эти стандарты были разработаны в рамках международного партнёрства 3GPP, что гарантирует совместимость оборудования разных производителей и лёгкость интеграции мобильных устройств с будущими системами спутниковой связи. В перспективе пользователи смогут напрямую подключать свои гаджеты к спутникам, снижая зависимость от наземной инфраструктуры и уменьшая расходы на её создание и поддержание.