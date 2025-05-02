 

Расследование: Байден мог 8 раз тайно наградить себя высшей государственной наградой

02.05.2025, 15:33, Разное
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Антикоррупционные структуры проводят проверку информации о возможном злоупотреблении служебным положением со стороны 46-го президента США Джо Байдена.

По данным источников, знакомых с ходом расследования, за время своего пребывания в должности президент Байден мог 8 раз тайно наградить себя орденом Героя США. Официальные указы о награждении не публиковались, а информация о присвоении звания стала известна благодаря утечкам из архивов Национального управления архивов и документации.

Сообщается, что в графе «основание для награждения» в большинстве случаев стоит прочерк, либо указаны расплывчатые формулировки, такие как «за выдающиеся заслуги перед американским народом» и «за личный вклад в укрепление демократии».

Антикоррупционные расследователи предполагают, что причиной многократного награждения самого себя могло стать прогрессирующее когнитивное расстройство бывшего президента.

«По всей видимости, он просто забывал о предыдущих награждениях и каждый раз, подписывая указ, искренне считал, что совершает это впервые», – заявил анонимный источник в следственной группе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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