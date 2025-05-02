Мнение: Как Путин газифицировал Россию

Ещё в 1812 году император Александр I наградил инженера Петра Соболевского орденом за «термоламп», установку для получения искусственного газа. Почти сразу газ начали применять в России для освещения — сначала зданий, потом и улиц. Первый газовый уличный фонарь зажгли на Аптекарском острове Петербурга в 1819 году.

Александру Пушкину было в это время 20 лет. Он сидел в усадьбе Михайловское и писал, как «девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея». Интересный факт: через несколько лет молодой Пушкин сам уже завёл роман с крепостной девушкой, так что строчки получились автобиографическими. Впрочем, таким уж злодеем Александр Сергеевич не был — позже он выписал Ольге отпускную грамоту и устроил её брак с мелким помещиком.

Так вот, возвращаясь к газу. Уже в 1830-е годы в России появляются газовые компании, в 1840-е газовые фонари распространяются по многим городам, в 1860-е число газовых заводов достигает уже трёхсот.

В 1910 году в 886 русских городах (из 1082) было уже уличное освещение, однако конкретно газовым оно было только в 35 городах, а электрическим — в 74 городах (ссылка).

К началу Первой мировой войны газ уже превратился из промышленной субстанции в бытовое удобство — к примеру, в Петербурге в 1914 были газифицированы 3000 квартир (ссылка).

Советская власть уделяла внимание и поиску новых месторождений, и строительству газовых заводов, однако газ в жилых домах всё ещё оставался экзотикой. Дело сдвинулось с мёртвой точки только при Хрущёве, когда вместо угольного газа начали широко использовать природный газ.

Если в 1954 году квартиры газифицировали всего лишь тысячами (ссылка), то дальше счёт пошёл уже на миллионы, так как новые проекты квартир предусматривали газовые плиты по умолчанию. Два миллиона квартир были обеспечены газом к 1960, уже четыре миллиона — к 1965. Хороший рост обеспечили газопровод «Дашава — Киев» и уренгойские нитки. Рост заметен и по статистике производства газовых плит в СССР: 300 тысяч в 1958 году, уже 850 тысяч в 1964 году (ссылка).

Брежнев газовую политику Хрущёва продолжил. К 1969 году газ был подведён уже к 80% городов и к 43% посёлков, а всего газом были охвачены около 30% населённых пунктов СССР (в сельской местности уровень газификации был низким).

Вообще, газовую отрасль в позднем СССР развивали усиленно, так как одним из важных источников валюты был экспорт газа. Советская внешняя политика тоже строилась тогда во многом вокруг газа: мы пытались протянуть нити газопроводов на Запад, при этом одни страны Запада нам исподтишка помогали, так как им нужен был советский газ, а другие мешали — накладывая, например, санкции на поставку компрессоров и труб. Знаменитый лозунг той эпохи: «Вашим санкциям труба, господин Рейган!».

В последние пятилетки Союза работа продолжалась: некоторые источники дают цифру в 75% газификации страны на 1991 год.

Цифра лукавая. Цитирую из интервью Дмитрия Медведева от 2007 года (ссылка):

«Итоговая программа» задала эти вопросы первому вице-премьеру, председателю совета директоров «Газпрома» Дмитрию Медведеву.

Кирилл Поздняков, ведущий: «Дмитрий Анатольевич, какое наследство оставило России в плане газификации образование под названием СССР?»

Дмитрий Медведев: «Вы знаете, как это ни удивительно прозвучит, но сложное. И когда мы обращаемся к цифрам 1991 года, то можем увидеть, что, скажем, Азербайджан был газифицирован на 80 процентов, Армения — на 71 процент, Украина — на 50 процентов, а РСФСР — на 30 процентов».

Вот эти 30% — это домовладения, а не населённые пункты. Если считать по населённым пунктам, то уровень газификации РСФСР в 1991 году был выше, 40%.

За ельцинский период уровень газификации России удалось поднять до 47% — отличный результат для условий постсоветского хаоса (ссылка).

Путину газифицировать Россию было значительно сложнее, так как все удобные для подключения посёлки и города были уже подключены. Несмотря на это, именно при Путине газификация шла особенно бодро, примерно по проценту в год (ссылка):

1999: 47%

2005: 53%

2010: 63%

2015: 66%

2020: 71%

2025: 75% (ссылка)

Параллельно с этим Газпром проводил так называемую догазификацию — бесплатно подводил газ к границам земельных участков внутри населённых пунктов.

Газифицировать Россию полностью Газпром намерен к 2030 году (ссылка). К этому времени газ будет подведён к 83% населённых пунктов, что считается сейчас теоретическим пределом — оставшиеся 17% посёлков расположены слишком неудобно и далеко, чтобы имело смысл тянуть к ним трубы.

Вместе с тем на этом потенциал русского рынка ещё не будет исчерпан. Дальше Газпром сможет сосредоточиться на развитии газового транспорта, который экологичнее и практичнее электрического, а также на строительстве газовых заводов.

К примеру, многие посёлки можно будет подключить при помощи автономной газификации. Один небольшой завод по сжижению газа обеспечивает топливом населённые пункты в радиусе 400 километров — при условии, что к ним ведёт хорошая асфальтовая дорога, которая может выдержать 30-тонный газовоз (ссылка).

Читатели много спрашивают про Красноярск — город миллионник, который до сих пор вынужден кашлять из-за выбросов чадящих угольных ТЭЦ. Газпром заинтересован в Красноярском крае, однако пока что конкретные планы касаются или автономной газификации (через подвоз сжиженного газа), или закупки автобусов на газомоторном топливе (ссылка).

Причина задержек — тороватость китайцев, которые до последнего тянули с проектом газопровода «Сила Сибири 2», рассчитывая прогнуть нас на самые выгодные для себя (и самые невыгодные для России) условия. Красноярск должен быть запитан ответвлением от этого газопровода, поэтому пока строительство «Силы Сибири 2» не согласовано с Китаем, Красноярск тоже подвешен в воздухе.

Два фактора, однако, вселяют в красноярцев осторожный оптимизм. Во-первых, Владимир Путин распорядился газифицировать Красноярск к 2028 году, и я уверен, что ответственные приложат значительные усилия, чтобы так или иначе это распоряжение выполнить (ссылка).

Во-вторых, Дональд Трамп отрезвил китайцев своей Специальной Ковбойской Операцией. Теперь Китай не может так просто покупать газ в США, и теперь Китай вынужден уделять значительно больше внимания интересам своих партнёров. Неделю назад посол Китая в России уже заявил о намерении договориться с нами о строительстве «Силы Сибири 2» (ссылка).

В общем, коллеги, мне кажется, что Газпром проделал отличную работу за последние 34 года. Я не уверен, однако, что хочу держать много акций Газпрома в своём портфеле: корпорация, вероятно, снова станет получать отличную прибыль, однако далеко не факт, что это произойдёт в ближайшие 5-10 лет.