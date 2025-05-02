Мнение: Без Альтернативы

Немцы, похоже, собираются просто запретить свою скандальную партию “Альтернатива для Германии”. Удивительно это признавать, но в современном обществе демократия становится явно не ко двору, и в наибольшей степени демократия сегодня не нужна в Европе. Абсолютно, как выяснилось, ненужный для нынешнего общества общественный строй. Запретить к черту. Совершенно не нужна. Понятно, что и России демократии тем более нафиг не надо – но про Россию понятно, страна авторитарная (и тупая) до предела, ясно, что в России демократию давно терпеть не могли и избавились от нее, как только смогли. Но странно, что и Европе демократия оказалась ни к чему. Принцип оказался одинаков – что в России, что в Европе: демократия нужна, как оказалось, только до тех пор, пока она позволяет делать вид, придуриваться. Создавать видимость, что “народ” полностью поддерживает “партию и правительство” и имеющуюся правящую бюрократию. Только ради видимости. Видимость поддерживает консенсус. Для “общества спектакля” и нужна как бы “демократия”. Но в реальности она вовсе никому не нужна. Народ не должен отстаивать какие-то собственные идеи. Говорящему что-то народу слова давать НЭ ТРЭБА. Вот и в Германии АдГ запретят, негодяи.

Не нужна демократия. Только видимость и спектакль.