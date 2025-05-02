Как старение влияет на риск развития рака, выяснили ученые

В возрасте 60-70 лет риск развития рака увеличивается из-за накопления генетических мутаций, однако после 80 лет наблюдается снижение этого риска. Международная группа ученых провела исследование, которое может объяснить эту закономерность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Согласно данным исследования, риск заболевания раком увеличивается в возрасте 60-70 лет, когда в организме накапливаются генетические мутации. Однако после 80 лет наблюдается неожиданный спад этого риска. Почему же это происходит? Ученые решили разобраться в этом вопросе, изучая рак легких у мышей и поведение стволовых клеток альвеолярного типа 2 (AT2), которые играют ключевую роль в регенерации легких и являются потенциальными источниками раковых опухолей.

Исследование показало, что у старых мышей уровень белка NUPR1 был значительно выше. Этот белок влияет на метаболизм железа в клетках. Интересно, что, несмотря на наличие большего количества железа, стареющие клетки функционировали так, будто его не хватает, что ограничивало их способность к регенерации и способствовало снижению роста как здоровых клеток, так и раковых опухолей.

«Стареющие клетки теряют способность к обновлению и, следовательно, к бесконтрольному росту, который происходит при раке», — объясняет биолог Сюэцянь Чжуан из Онкологического центра Мемориал Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке.

Исследователи обнаружили, что снижение уровня NUPR1 или увеличение доступного клеткам железа может восстановить способность клеток к росту, что открывает новые возможности для терапии, основанной на метаболизме железа, особенно у пожилых людей.

Кроме того, результаты исследования могут оказать влияние на лечение рака, основанного на клеточной смерти, называемой ферроптозом, которая также зависит от железа. Ученые выяснили, что старые клетки менее подвержены этому виду клеточной смерти, что может затруднять лечение.

«Наши данные говорят о том, что с точки зрения профилактики рака события, происходящие в молодости, вероятно, гораздо опаснее, чем те, что происходят позже», — отмечает биолог-онколог Туомас Таммела.

Это открытие акцентирует внимание на необходимости профилактических мер, таких как отказ от курения и защита от солнечных ожогов, особенно среди молодежи.