Астрономы обнаружили необычную систему с планетами-близнецами

В 42 световых годах от нас мерцает звезда HD 101581 – маленький оранжевый карлик, вокруг которого вращаются планеты, удивительно похожие друг на друга, словно близнецы, вышедшие из одного космического инкубатора. Что же делает эту находку такой особенной? Давайте разберёмся!

Фото из открытых источников

Недавно международная группа учёных пояснила об открытии двух подтверждённых и одной предполагаемой планеты, вращающихся вокруг HD 101581. Эти небесные тела удивили исследователей своей схожестью: все они имеют диаметр, близкий к земному, однако их масса значительно превышает нашу планету – в 3,6–4,2 раза! Как же могло получиться, что планеты оказались такими близкими по размеру, но такими разными по весу?

Этот феномен астрономы называют «гороховым стручком». Подобное явление было замечено и раньше, например, в знаменитой системе TRAPPIST-1, где также были обнаружены планеты-копии. Однако случай с HD 101581 особенно интересен тем, что её планеты расположены очень плотно к своей звезде. Первая планета, HD 101581 b, находится всего в семи миллионах километрах от неё, совершая полный оборот за какие-то четыре с половиной дня! Вторая планета, HD 101581 c, тоже кружится неподалёку, завершая свой путь вокруг звезды за шесть с небольшим дней. Третья планета пока остаётся под вопросом, но учёные уверены, что она существует и находится ещё ближе к звезде.

Для сравнения, Меркурий, ближайшая к Солнцу планета в Солнечной системе, совершает полный круг за 88 земных дней, находясь на расстоянии около 58 миллионов километров от нашего светила. Так что орбитальные характеристики планет системы HD 101581 действительно удивляют.

Почему же эти планеты такие тяжёлые? Учёные предполагают, что дело может заключаться в их составе. Возможно, они состоят из материалов, отличающихся высокой плотностью, таких как железо или никель. Или же, как в случае с некоторыми другими открытыми экзопланетами, мы имеем дело с планетами, лишёнными своих внешних газовых оболочек. Звёздный ветер мог буквально «содрать» атмосферу, оставив лишь твёрдую сердцевину.

Ещё одна интересная деталь: возраст звезды HD 101581 семь миллиардов лет, то есть она почти вдвое старше нашего Солнца. Это значит, что эта система могла пройти через множество изменений и эволюций, прежде чем принять свою нынешнюю форму. Может быть, это объясняет необычную структуру планетной семьи?

Несмотря на то, что условия на этих планетах вряд ли благоприятны для возникновения жизни, сама возможность обнаружения таких систем заставляет задуматься о многообразии космических сценариев. Ведь каждый новый открытый мир приближает нас к ответам на вопросы о происхождении и эволюции Вселенной.

Статья опубликована на сервере препринтов Корнеллского университета.