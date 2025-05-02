 

«Гастарбайтеры из Германии – угроза безопасности России» – в архиве Костромской области найдено письмо князя Потёмкина

02.05.2025, 13:33, Разное
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В архиве Костромской области обнаружено письмо князя Григория Потёмкина, в котором он предупреждает императрицу Екатерину о потенциальной угрозе безопасности России со стороны гастарбайтеров из Германии.

Документ датируется XVIII веком и, по мнению экспертов, проливает свет на ранние страхи российского общества перед иностранными рабочими.

В письме, адресованном Екатерине II, Потёмкин выражает обеспокоенность массовым притоком германских подёнщиков, которых он называет «гастарбайтерами». По словам князя, их трудолюбие, пунктуальность и подозрительная любовь к порядку могут «подорвать устои», привести к «массовому распространению шнапса на ярмарках» и даже вызвать появление «немецких булочных с рогаликами» в русских городах.

Особое внимание в документе уделено немецким специалистам по строительству и сыроварению. Потёмкин отмечает, что их влияние способно привести к появлению в армии дисциплины и чистых казарм, что, по мнению автора письма, может быть опасно для самобытности российского воинства.

В приложении к письму содержится комплекс мер, необходимых для натурализации и русификации трудовых мигрантов. Потёмкин предложил государыне установить более строгий пограничный контроль и позволить «въезжать немчуре» только через 2-3 пункта пропуска, а затем проверять их на знание русской словесности. По приезде князь рекомендовал иностранцев «неистово поить водкой до запоя».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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