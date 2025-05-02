 

«Человека-манипулятора» выдает осанка, считают ученые

02.05.2025, 13:05, Разное
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Исследователи из McGill University (Канада) сделали удивительное открытие: наша осанка может многое рассказать о нашем характере, особенно об антисоциальных и манипулятивных чертах личности. Как выяснилось, «поза силы», характеризующаяся расправленными плечами, прямой спиной и широко расставленными ногами, часто ассоциируется с людьми, стремящимися к социальному доминированию и склонным к манипуляциям.

Фото из открытых источников

В ходе исследования, опубликованного в Journal of Personality and Social Psychology, были проанализированы данные 608 участников. Ученые использовали технологию машинного обучения OpenPOSE, чтобы оценить углы наклона головы, положение плеч и другие аспекты осанки. Результаты оказались поразительными: те, кто естественным образом принимает доминирующую позу, склонны демонстрировать низкий уровень эмпатии и даже обладать психопатическими чертами.

На следующем этапе эксперимента участники должны были самостоятельно воспроизвести доминирующие и подчинённые позы. Исследователи также изучали мышечную активность шеи и плеч, обнаружив, что определённые группы мышц, включая грудино-ключично-сосцевидную мышцу, играют важную роль в создании доминирующего образа.

Психологи отмечают, что хотя найденная корреляция не является доказательством причинно-следственных связей, она заслуживает внимания. Если человек намеренно использует свою осанку для того, чтобы продемонстрировать силу или запугать окружающих, возможно, стоит задуматься о его истинных мотивах.

Открытие канадских учёных может оказаться полезным в различных сферах жизни — от профессиональной деятельности до личных отношений. Возможно, теперь мы будем внимательнее относиться к тому, как держимся сами и как ведут себя окружающие нас люди.

Впереди у ученых много работы, ведь существует ещё множество вопросов, требующих ответов. Например, могут ли сознательные изменения в осанке повлиять на черты характера? Или же осанка — это всего лишь отражение уже существующих внутренних качеств?


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