 

В Египете археологи обнаружили 60-тонный саркофаг малоизвестного фараона

02.05.2025, 12:10, Разное
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На археологическом участке Абидос, расположенном в 300 милях к югу от Каира, в ходе раскопок археологи Университета Пенсильвании обнаружили гробницу малоизвестного фараона XIII династии Собехотепа I, что стало настоящим подарком для египтологов, изучающих этот туманный период древнеегипетской истории.

Фото из открытых источников

В прошлом году команда археологов наткнулась на массивный саркофаг из красного кварцита весом 60 тонн, однако установить его владельца удалось только на прошлой неделе. В ходе дальнейших раскопок были обнаружены фрагменты стелы с картушем фараона и его изображением на троне, что подтвердило идентичность находки.

Гробница, построенная из известняка, добытого в каменоломнях Туры, первоначально была увенчана пирамидой, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Ранее обнаруженные гробницы фараонов XIII династии, расположенные в царском некрополе Дашур и Саккаре, также были увенчаны пирамидами, от которых остались лишь фрагменты.

Внутри гробницы археологи нашли канопы — сосуды, в которых хранились внутренности фараона для воссоединения с мумифицированным телом в загробной жизни. Кроме того, были обнаружены несколько золотых погребальных предметов, что подчеркивает важность этой находки.

История правителей XIII династии до сих пор неизвестна, и до сих пор историки не могут точно установить, когда именно она началась. Основные версии – между 1803 и 1781 годами до нашей эры. Согласно Туринскому царскому списку, Собехотеп I относится к XIII династии, однако существует путаница относительно того, где заканчивается 12-я династия и начинается 13-я.

Специалисты также спорят о том, является ли Собехотеп I тем же лицом, что и Собехотеп II, другим фараоном с аналогичным именем. До недавнего времени основная информация о Собехотепе I была получена лишь из барельефов в часовне в Абидосе.

По словам представителя Министерства древностей Египта Аймана Эль-Дамарани, правление Сенусерта I, первого фараона, известного из различных источников, длилось четыре с половиной года, однако это не исключает возможности, что Собехотеп I правил с 1780 по 1777 год до нашей эры.

Открытие гробницы Собехотепа I, возможно, даст ответы на множество вопросов, которые до сих пор оставались без ответа.


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