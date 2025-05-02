Ученые наблюдают за растущей аномалией в магнитном поле Земли

В последние годы исследователи НАСА с особым вниманием следят за необычным явлением, которое может повлиять на космические технологии и наше понимание магнитного поля Земли. Речь идет о Южно-Атлантической аномалии (ЮАА) — обширной области с пониженной магнитной напряженностью, простирающейся между Южной Америкой и юго-западной Африкой. Это явление, по сути, представляет собой «дыру» в магнитном поле нашей планеты и вызывает множество вопросов у исследователей. Об этом сообщает ScienceAlert.

Фото из открытых источников

Южно-Атлантическая аномалия существует уже много лет и, хотя она не представляет угрозы для жизни на Земле, ее влияние на спутники и космические аппараты может быть значительным. Эти устройства, включая Международную космическую станцию, проходят через зону аномалии, подвергаясь воздействию высокоэнергетических частиц, исходящих от Солнца. Ослабление магнитного поля может привести к сбоям в работе систем спутников, что иногда приводит к потере данных или повреждению ключевых компонентов.

По словам геофизика Терри Сабака из Центра космических полетов имени Годдарда, магнитное поле Земли формируется в результате взаимодействия множества источников тока, основным из которых является расплавленное железо во внешнем ядре планеты. Однако это поле неравномерно, и именно это создает условия для возникновения аномалии. Ученые предполагают, что массив плотной породы под названием Африканская большая провинция может нарушать генерацию магнитного поля, что приводит к его ослаблению.

Интересно, что Южно-Атлантическая аномалия не является статичным объектом. Исследования показывают, что она медленно перемещается и даже разделяется на две части, каждая из которых представляет собой отдельный центр минимальной магнитной интенсивности. Это открытие поднимает новые вопросы о том, как аномалия будет развиваться в будущем.

Научные исследования показывают, что явление не является чем-то новым — оно могло существовать на Земле еще 11 миллионов лет назад. Это ставит под сомнение предположения о том, что аномалия может быть предвестником глобальной переполюсовки магнитного поля.

Несмотря на множество открытых вопросов, НАСА продолжает отслеживать Южно-Атлантическую аномалию с помощью регулярных миссий. Как подчеркнул Сабака, наблюдение за этой загадочной областью помогает ученым создавать модели и делать прогнозы, что имеет важное значение для безопасности космических операций.

Таким образом, Южно-Атлантическая аномалия остается предметом активных исследований, и, возможно, в будущем мы узнаем больше о ее природе и влиянии на нашу планету и космические технологии. В ожидании новых открытий, исследователи продолжают изучать это уникальное явление, которое продолжает интриговать и вызывать вопросы.