 

Власти Мальты подтверждают пожар на судне “Флотилии свободы”. Об атаке Израиля уже не говорится

02.05.2025, 11:00, Новости дня
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Власти Мальты подтвердили факт возникновения пожара на судне “Флотилии свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от мальтийского побережья.

По уточненным данным, на борту судна находились 16 человек, включая 12 членов экипажа и четырех гражданских лиц. Сведений о пострадавших не поступало, отмечает агентство Reuters.

Международная неправительственная организация Freedom Flotilla Coalition заявляет, что судно было атаковано беспилотниками, однако уже не утверждает, что атаку осуществил Израиль.

В ночь на 2 мая на судне “Флотилия свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от побережья Мальты, возник пожар. Представители “Флотилии свободы” заявили, что судно было атаковано израильским беспилотником. Судно отправило сигнал бедствия SOS. Сообщалось, что на сигнал бедствия отреагировал только Южный Кипр.

По сведениям Reuters, судно “Флотилии свободы” подало сигнал SOS в 17 морских милях (31,5 км) к востоку от Мальты. Власти Кипра направили судно, для оказания помощи.

Instagram gazafreedomflotilla утверждал, что судно “Флотилия свободы” было атаковано беспилотником в 00:23 по местному времени. Причем передняя часть судна была атакована дважды, что привело к пожару и пробоине в корпусе. “Атака беспилотника, по-видимому, была направлена ​​конкретно на генератор судна, и теперь судно рискует затонуть с 30 международными активистами по правам человека на борту”, – утверждается в сообщении.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.

Каким образом участники “Флотилии свободы” смогли установить, что их судно было атаковано “израильским беспилотником”, непонятно. Данная информация звучит крайне неправдоподобно.

Позже об “израильской атаке” сообщали катарский телеканал “Аль-Джазира” и российские СМИ (со ссылкой на “Аль-Джазиру”).


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