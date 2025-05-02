 

Устойчивость к антибиотикам: угроза, о которой мы не догадываемся

02.05.2025, 10:20, Разное
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Ученые из Университета Северной Аризоны бьют тревогу: стремительный рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий может привести к катастрофическим последствиям для человечества. В своем новом исследовании они смоделировали гипотетический штамм кишечной палочки, устойчивый ко всем известным антибиотикам, и пришли к тревожным выводам о возможном увеличении смертности от сепсиса в США. Исследование, о котором сообщает IFLScience, опубликовано в журнале Communications Medicine.

Фото из открытых источников

По данным ученых, в зависимости от уровня агрессивности, смертность от сепсиса может возрасти в 18-46 раз всего за пять лет. Ведущий автор исследования Бенджамин Кох подчеркивает, что такие «масштабные и быстрые изменения» могут оказаться гораздо более серьезными, чем многие из нас ожидают.

«Подождите, эта проблема может быстро стать на несколько порядков серьезнее, чем мы планировали», — говорит Кох.

Проблема устойчивости к антибиотикам не нова. Открытие антибиотиков Александром Флемингом в 1928 году стало настоящей революцией в медицине, однако широкое их применение в современном здравоохранении и сельском хозяйстве спровоцировало эволюцию бактерий, которые научились избегать воздействия этих препаратов. Это естественный процесс, но человеческая безответственность в использовании антибиотиков только ускоряет его.

Согласно статистике, уже сейчас более миллиона людей в год умирают от инфекций, устойчивых к лекарствам. Если не предпринять меры, к 2050 году эта цифра может удвоиться. Ученые призывают не только к индивидуальным действиям, таким как ответственное использование антибиотиков, но и к глобальным усилиям по борьбе с этой угрозой.

Тем не менее, надежда не потеряна. В настоящее время разрабатываются новые методы борьбы с устойчивыми бактериями. Одним из таких методов является новый класс антибиотиков — макролоны, которые могут значительно замедлить развитие устойчивости у микроорганизмов. Также активно исследуется фаготерапия, при которой вирусы используются для борьбы с бактериями.


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